«Cop de Rock» suma una funció més i en farà cinc al Teatre Coliseum de Barcelona: aquestes són les dates

Després de la bona acollida de les primeres funcions posades a la venda, Cop de Rock suma una nova funció el 5 de setembre a les nou de la nit i en farà cinc al Teatre Coliseum entre el 3 i el 6 de setembre. Cop de Rock, el musical que va portar a escena l’imaginari del rock català dels anys 90 i 2000, torna a Barcelona coincidint amb el 15è aniversari de la seva estrena per Dagoll Dagom.
Cop de Rock inicia una nova etapa amb una producció impulsada per La Barca, que manté elements del muntatge original, com part de l’escenografia, cedida per la companyia. En declaracions a l'ACN, Jofre Bardolet, cap de producció de La Barca, director musical i intèrpret, explica que volen fer un homenatge a l'espectacle i que l'essència es manté.
El retorn a la capital catalana arriba després de la reestrena del 2024 a L’Atlàntida de Vic, on el musical, produït per la productora osonenca va exhaurir localitats i va reunir més de 4.200 espectadors en només sis funcions. Joan Lluís Bozzo, director del musical original de Dagoll Dagom, va veure l'obra a Vic i ha destacat a l'ACN que des de La Barca han fet "una versió magnífica completament professional"'.
El musical compta amb un elenc coral encapçalat per Jofre Bardolet i Elisabet Molet en els papers protagonistes de Roc i Lluna, acompanyats per Lluís Rubio, Arnau Molas i Vilaró, Júlia Cervera Marsó, Marina Toronell, Nora Galobardes, Jordi Company i Arcadi Prat. La nova producció disposa d'un equip creatiu i multidisciplinari encapçalat per Júlia Cervera Marsó en la direcció d’actors i actrius, amb direcció musical de Jofre Bardolet i direcció coreogràfica de Laia Sors.
Una nova versió
Bardolet ha explicat que no volen diferenciar-se de l'espectacle estrenat fa 15 anys, sinó fer-ne un homenatge. Per això, ha destacat que l'esperit i l'essència són les mateixes perquè "l'espectacle original és meravellós". L'actor ha manifestat que l'obra està interpretada per una generació que no va viure el rock català i s'ho fa seu i ho traslladen a la seva generació.
No hi ha cap dels actors que hagués sortit en l'espectacle de fa 15 anys. Bardolet ha afirmat que han tingut diverses trobades amb alguns dels actors originals i ha agraït també a Bozzo el seu suport. Ara que fa un temps que Dagoll Dagom es va acomiadar, ha reconegut que està molt tranquil i fa bona vida. "I ara que no m'atabalin a posar-me al capdavant d'un projecte, col·laboracions com aquestes puntuals encantat de la vida, però ara haver de picar pedra, la que em va tocar ja l'he picada", ha dit amb un somriure.