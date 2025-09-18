La Sagrada Família manté la data de finalització de les obres i anuncia el pròxim element que es construirà

La primera pedra de la Sagrada Família es va col·locar el 1882. 143 anys després, és un dels temples religiosos més famosos del planeta i atrau milions de turistes cada any. Un dels grans atractius que la fan única és el fet que roman en obres i les grues ja formen part del decorat. Si bé, la Junta constructora insisteix que no serà així per gaire temps més.
En una roda de premsa aquest dijous, el president delegat, Esteve Camps, ha augurat que si les circumstàncies generals mantenen el curs normal, la basílica quedarà completada "d'aquí a 10 anys". Així, la previsió continua sent que a finals de la dècada del 2030, Barcelona ja pugui comptar amb l'obra acabada de Gaudí.
La torre de Jesucrist es troba en la fase final de construcció i el 2026 quedarà enllestida. Si bé, la incògnita és la façana de la Glòria, que comptarà amb una laboriosa decoració i un centenar de figures i que requerirà uns 10 anys de treballs i es preveu que es pugui començar el 2027.
La qüestió és que la Junta constructora de la Sagrada Família està pendent de l’autorització municipal per instal·lar les bastides de la que ha de ser l'entrada principal de la basílica des del carrer Mallorca. La construcció del pont, però, obligaria a enderrocar alguns edificis de la zona.
Des del temple estan oberts a negociar amb el consistori, però ja han dit que no volen renunciar a l’escalinata perquè forma part del projecte de la Sagrada Família i que ells són “hereus de Gaudí”. "El pont és indiscutible, és el projecte de Gaudí". Segons Camps, les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per obtenir els permisos continuen amb un "diàleg sincer i agradable".
L'edifici més alt de Barcelona
La Sagrada Família ha assolit els 155,58 metres d'altura aquest mes de juliol i, per tant, s'ha convertit en l'edifici més alt de la trama urbana a la ciutat de Barcelona. L'avenç de les obres a la Torre de Jesucrist, la central de la basílica ha permès superar les dues torres més altes a la capital catalana des del 1992, la Torre Mapfre i l'Hotel Arts, que tenen una altura de 154 metres.
Aquest canvi suposa una transformació irreversible de l'skyline de Barcelona. Per entendre la dimensió de la torre de la Sagrada Família, hi ha la dada que l'edificació més alta que el temple que es troba més a prop de Barcelona és la Torre de Collserola, amb 244 metres d'altura. Un cop finalitzada, la Sagrada Família no només serà l'edifici més alt de Barcelona, sinó també l'església més alta del món, superant la Catedral d'Ulm, a Alemanya, que fa 162 metres d'alçada.