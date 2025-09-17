El temps d'aquest dijous 18 de setembre: clima estival

Últims dies de temps estival. Amb la tardor picant a la porta, l'estiu s'acomiada amb jornades com les d'aquest dijous: assolellades i amb temperatures vora els trenta graus. Així continuarà el cel tant divendres com dissabte a l'espera d'un canvi de temps diumenge en forma de ruixats i baixada de termòmetres.
Dijous al matí hi haurà núvols baixos al litoral, puntualment persistents durant tota la jornada als dos extrems, que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat en aquests sectors. A la resta, el cel tindrà el sol com a protagonista, amb alguns núvols baixos a la tarda al Pirineu i prelitoral que deixaran el cel poc ennuvolat.
La temperatura mínima serà semblant a la dels últims dies i la màxima serà semblant. Se superaran els trenta graus a la majoria de comarques de l'extrem oest del país, en canvi, a l'est es fregarà la trentena però sense arribar-hi.
Aquest dijous Barcelona començarà el dia amb uns 23 graus de mínima que s'estiraran fins als 28 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 14 graus de mínima que arribaran als 31 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 18 graus que pujarà fins als 33 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 20 graus que creixeran fins als 28 °C a la tarda.