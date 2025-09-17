Una finca de llogaters al Poble-sec es rebel·la contra la nova propietat: «Ens volen expulsar»

Llogaters de la finca Concòrdia 41 del barri del Poble-sec de Barcelona denuncien que l'empresa propietària, Urbe Enginova, els vol "expulsar" dels habitatges per treure'n "molt de benefici". En una roda de premsa, els veïns han lamentat que la propietat no els ha respost a les demandes de negociar la continuïtat dels contractes de lloguer i han reclamat obrir una "taula negociadora" per continuar vivint als habitatges. Dels 14 pisos que hi ha a la finca, dos estan fora de contracte i un ja ha rebut una demanda per part de la propietat.
En el marc d'aquest cas, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha advertit que és un any "crucial" per als llogaters perquè estimen que almenys 119.000 contractes caduquen el 2026, informa l'Agència Catalana de Notícies (ACN).
Dels 14 pisos que formen part de la finca, 11 tenen contracte vigent i cinc es troben a la borsa de lloguer de l'Ajuntament. Un dels pisos està buit perquè un dels llogaters va abandonar l'habitatge i dos dels contractes de lloguer ja han caducat -un ja ha rebut una denúncia judicial per part de la propietat i un altre ha rebut burofax per deixar l'habitatge-, segons han explicat els veïns.
L'Albert, que fa 27 anys que viu a la finca i se li acaba el contracte l'any que ve, ha dit que es troben en una "situació d'incertesa" per la manca de resposta de la propietat. Després que l'empresa hagi enviat diversos burofaxos "amenaçadors" als veïns i una demanda judicial, ha dit que tot apunta que volen treure "molt de benefici" amb els habitatges.
Segons ha explicat l'Albert, pagaven un lloguer assequible amb l'anterior propietari i la nova empresa propietària no s'ha posat en cap moment en contacte amb ells des que va adquirir la finca. "Ens van passar el nou número de compte per sota la porta", ha afirmat. Segons han indicat els llogaters, l'any que ve finalitzaran quatre contractes més i l'últim ho farà el 2029.
Per la seva banda, la Jacqueline, que fa més d'11 anys que hi viu i se li va acabar el contracte al gener, ha assegurat que ha rebut un burofax per part de la propietat. Ha demanat obrir una "taula negociadora" amb l'empresa propietària i ha indicat que la intenció dels llogaters és fer una negociació col·lectiva per garantir que no els fan "fora" dels habitatges.
El Sindicat de Llogateres avisa que és un moment "crucial"
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, també ha demanat "explicacions" a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, perquè cinc dels pisos estan a la borsa de lloguer i ha lamentat que el consistori no hagi exercit el dret a tanteig i retracte en aquest cas. Segons han explicat, la finca, amb 14 pisos i dos locals, es va vendre per 1,8 milions d'euros. Per Arcarazo, Concòrdia 41 és una "nova Casa Orsola" com a "símbol d'una ciutat que es nega a ser expulsada".
La portaveu del Sindicat de Llogateres ha demanat desbloquejar la regulació del lloguer de temporada i ha advertit que és un moment "crucial" per als llogaters perquè el 2026 hi haurà un "pic" de finalització de contractes. El Sindicat estima que uns 119.000 contractes de lloguer acabaran l'any que ve a Catalunya i, per tant, hi ha "119.000 llars que potencialment poden ser expulsades de casa seva". "Farem tot el possible perquè plantin cara i resisteixin", ha advertit.