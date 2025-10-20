20 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Solucionada la incidència tècnica que fet caure tota la megafonia i els monitors a les estacions de Rodalies

  • Un tren de Rodalies en una imatge d’arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 d’octubre de 2025 a les 09:07
Actualitzat el 20 d’octubre de 2025 a les 09:28

La megafonia i monitors d’un centenar d’estacions de Rodalies han estat fora de servei aquest dilluns al matí durant dues hores per una incidència tècnica. Es tracta de les estacions que gestiona Renfe i són tant de Barcelona com d’altres punts de Catalunya, arribant fins a Vic, Maçanet, Manresa o Sant Vicenç de Calders. El motiu és una caiguda de tensió a les instal·lacions del Clot, des d’on es gestionen aquestes estacions. En canvi, altres com les de Sants, passeig de Gràcia o l’estació de França, gestionades per Adif, no han tingut problemes de megafonia. La incidència ha quedat solucionada cap a les 9 del matí.

Et pot interessar