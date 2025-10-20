La megafonia i monitors d’un centenar d’estacions de Rodalies han estat fora de servei aquest dilluns al matí durant dues hores per una incidència tècnica. Es tracta de les estacions que gestiona Renfe i són tant de Barcelona com d’altres punts de Catalunya, arribant fins a Vic, Maçanet, Manresa o Sant Vicenç de Calders. El motiu és una caiguda de tensió a les instal·lacions del Clot, des d’on es gestionen aquestes estacions. En canvi, altres com les de Sants, passeig de Gràcia o l’estació de França, gestionades per Adif, no han tingut problemes de megafonia. La incidència ha quedat solucionada cap a les 9 del matí.\r\n