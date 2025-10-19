Una coneguda marca de roba incorpora el català a les etiquetes

La incorporació del català als comerços de tota mena va creixent, a pas lent, però segur. La firma de moda Scalpers ha començat a etiquetar els seus productes en català, segons ha informat aquest diumenge el Departament de Política Lingüística a través d'una publicació a X.
Scalpers té set establiments propis i dotze punts de venda dins de grans magatzems arreu del país i, fins ara, les seves peces de roba no estaven en català. Ara, a les etiquetes de la marca es podrà trobar tota la informació en aquesta llengua, tot i que el seu lloc web encara no ofereix aquesta opció lingüística.
La marca de moda se suma així a la llista creixent d'empreses de moda que inclouen el català, com la botiga de roba Natura, que va incloure el català a les etiquetes i l'embalatge dels seus productes, o Levis, Salsa Jeans i Dockers, que també han seguit aquesta línia lingüística aquest 2025.
Els manuals en línia dels cotxes, en català
En un altre sector, el Departament de Política Lingüística va anunciar que Audi es convertia en la dissetena marca de cotxes que publica els primers manuals de propietari en línia en català.
En total, ja són 17 marques de vehicles que disposen de manuals d'instruccions en línia en llengua catalana. A més d'Audi, la resta de fabricants amb aquesta inclusió del català són Citroën, Cupra, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Nissan, Seat, Silence, Skoda, Tesla, Toyota i Volkswagen.