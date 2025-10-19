El temps d'aquest dilluns 20 d'octubre de 2025 estarà marcat per les pluges durant bona part del matí i nuvolades arreu del territori que s'esvairan, en part, durant la tarda. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, fins a mig matí el cel estarà molt ennuvolat i es preveu que plogui de manera feble i dispersa, sobretot, a la meitat nord del país.
Estaran afectades les comarques del litoral nord, la ciutat de Barcelona, el prelitoral, tota la Catalunya central i algunes comarques de Lleida com l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès, la Segarra o la Noguera. D'altra banda, al Camp de Tarragona, al Segrià i les Terres de l'Ebre es preveuen núvols, però no precipitacions.
En qualsevol cas, allà on plogui, les quantitats de precipitació que s'acumularan seran minses i poc abundants. A partir de la tarda, segons el Meteocat, la nuvolositat s'esvairà de mica en mica d'oest a est fins a quedar "el cel serè o poc ennuvolat". Si bé la visibilitat serà "regular o localment dolenta" fins a mig matí, es preveu que a mesura que avanci la jornada millori progressivament.
Pel que fa a les temperatures, la mínima serà un pèl més alta, especialment a l'oest del país. D'altra banda, la màxima serà moderadament més alta al litoral. Aquest dilluns, la temperatura mínima a Barcelona serà de 19 graus i s'arribarà a una màxima de 25°C. A Girona la jornada tindrà 13 graus de mínima i la màxima serà de 26 graus. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 14 graus que pujarà fins als 24°C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 17 graus que podran arribar fins als 26 °C.