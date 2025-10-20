El govern espanyol fa marxa enrere i proposa ara congelar els tres trams més baixos de les quotes d'autònoms

El govern espanyol ha anunciat que treballa en una altra proposta sobre les quotes d'autònoms que congela els tres trams més baixos de la taula. Elma Saiz, ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ho ha explicat en una entrevista a El País després que la setmana passada l'Executiu rebés nombroses crítiques per voler reformar el model de cotitzacions dels autònoms.
Saiz ha assegurat que la proposta en la qual està treballant el Ministeri comporta una congelació dels tres primers trams de la part més baixa de la taula. Ha comentat que és inconcebible que un autònom que ha treballat tota la vida, quan arriba a l'etapa de jubilació, cobra 650 euros menys que un assalariat. "L'única forma de pal·liar aquesta bretxa és a través de cotitzacions" ha afirmat.
La Ministra explica que s'està escoltant el col·lectiu per tenir sensibilitat amb els sectors més vulnerables i ha negat que els canvis proposats tinguin un interès recaptatori. A més, ha afirmat que no han fet cap càlcul sobre l'augment d'ingressos que comportaria l'augment de les quotes. La ministra s'ha mostrat optimista i creu que la mesura es podrà tirar endavant al Congrès fent pedagogia.
La proposta, anunciada la setmana passada, no va ser ben rebuda per les organitzacions d'autònoms i va rebre crítiques de PP, Vox, Junts i la mateixa vicepresidenta segona del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz. El ministeri es tornarà a reunir aquest dilluns amb les organitzacions d'autònoms ATA, UPTA i Uatae per seguir debatent sobre les quotes que hauran de pagar els autònoms en els pròxims anys.
Augment de les quotes d'autònoms
El govern espanyol va plantejar la setmana passada un augment de quotes d’autònoms pel 2026 perquè els treballadors per compte propi cotitzin un mínim de 217,37 euros i un màxim de 796 euros. Així, l’increment es traslladaria a una pujada de quota d’entre 11 i 200 euros al mes segons els ingressos.
Dins de la taula reduïda de la proposta del passat dilluns, el primer tram inclou els autònoms en base mínima amb rendiments nets inferiors als 670 euros mensuals, l'any vinent pagarien una quota de 217,37 euros al mes, enlloc dels 200 euros actuals. El segon tram recull els autònoms amb base neta d'entre 670 i 900 euros al mes. La seva quota mensual passaria dels 220 euros actuals a 234,85. El tercer tram, els autònoms, amb ingressos d'entre 900 euros fins a 1.166,70 euros, veurien augmentada la seva quota de 260 euros fins a 271,24.
A més aquestes quotes augmentarien progressivament cada any fins l'any 2028. Ara, el govern espanyol proposa congelar l'augment de les quotes d'aquests tres primer trams dels quinze que recull la taula de quotes d'autònoms.