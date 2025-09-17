Barcelona revocarà la Medalla d'Honor a Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en comissió iniciar el procediment per revocar la Medalla d'Honor al Mèrit a Rosa Peral. L'expolicia està condemnada a 25 anys de presó per l'assassinat de la seva parella, el també agent del cos, Pedro Rodríguez, en el conegut com a "crim de la Guàrdia Urbana". La decisió, adoptada per unanimitat en la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior, es durà a votació definitiva al ple del mes de setembre.
El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha justificat la proposta perquè els fets pels quals va ser condemnada Peral són "contraris a l'honor, la dignitat individual i els drets fonamentals" i atempten contra "el bon nom, la imatge i el prestigi de la Guàrdia Urbana i de l'Ajuntament de Barcelona".
Rosa Peral va ser condecorada amb la Medalla d’Honor al Mèrit l’any 2013, quan encara era agent del cos policial. Després del crim, perpetrat el 2017, Peral es va convertir en una figura mediàtica arran de la difusió del cas i de diversos documentals i sèries de ficció.
Litigi amb Netflix
Condecoracions a banda, el jutjat de Vilanova i la Geltrú va arxivar parcialment, el darrer mes de juny, la demanda de l'exguàrdia urbana de Barcelona, en la qual assegurava que la sèrie de Netflix El cuerpo en llamas havia vulnerat el seu dret a l'honor i el de la seva filla.
El principal argument pel qual es va descartar la demanda és que Peral no té la pàtria potestat de la seva filla i, per tant, no pot demandar en nom seu. Per això, el jutjat va demanar al pare de la menor si volia reclamar en nom seu, cosa a la qual ell va renunciar. D'aquesta manera, la demanda continua en vigor en nom de Peral, però no per la seva filla.
En la seva demanda, Peral demanava un euro per cada hora que s'ha reproduït la sèrie (26,5 milions) que anirien per a la filla, i 10 cèntims per hora (2,6 milions) per a Peral. I és que argumenta que la trama va més enllà dels fets provats, tot i que la sèrie assegura que està basada en fets reals.