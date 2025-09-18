Circulació tallada a l'R13 i l'R14 per "actes vandàlics" a la infraestructura

La circulació de l'R13 i l'R14 es troba tallada a les Borges Blanques (Garrigues) en el tram Lleida-La Plana Picamoixons-Sant Vicenç de Calders per una incidència a la catenària, segons ha informat Adif. Renfe ha afegit que la incidència és fruit d'"actes vandàlics" i Adif ha concretat que hi ha "un cable penjant de la catenària". Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat. El tren Lleida Pirineus que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona a les 9.24 hores no circularà i Renfe ha habilitat servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i Tarragona.\r\n