Entre Cambrils i Falset trobem un lloc curiós: El municipi on no existeix el dijous.
La vila de Riudecanyes és un municipi de la comarca del Baix Camp que data de mitjan segle XII, originalment com a part de Cambrils i que té una població de 1.354 habitants. Hi ha tres elements que donen caràcter i singularitat al poble: el castell medieval, l'embassament i els seus carrers. La unicitat del municipi i, especialment del seu nucli antic, es deu al nom dels carrers, que representen tots els dies de la setmana a excepció d’un dells, el dijous.
Els odònims dels carrers de Riudecanyes tenen el seu origen en el segle XV, quan es va establir oficialment al municipi la festivitat de Corpus Christi. Des de Cal Pedret, una casa antiga que s'ha reformat per oferir allotjaments turístics -ubicada al carrer del Dimarts-, destaquen aquesta "autenticitat del poble", que va començar perquè cada barri celebrava la festa un dia de la setmana i dijous, com a dia del Corpus, era quan ho celebraven conjuntament tots els vilatans.
La configuració dels carrers, amb girs sobtats i bifurcacions, dificulta l’orientació dels visitants. Això s’explica perquè, en origen, el nom corresponia al barri —segons el dia de celebració del Corpus— i no al carrer en si. Avui dia, no es mantenen les celebracions per carrers, però encara s'engalanen balcons i es preparen altars en el recorregut de la processó cada mes de juny.