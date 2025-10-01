Illa convida Lleó XIV a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimecres amb el papa Lleó XIV al Vaticà. És el primer dirigent de l'Estat que es veu amb el nou pontífex, que ocupa el càrrec des del maig. Durant l'audiència, d'uns trenta minuts, Illa ha convidat el papa a visitar Barcelona i Catalunya amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i de la finalització de la construcció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista pel 10 de juny de l'any vinent. "Esperem que ens faci l'honor de poder-hi assistir; m'ha semblat que ho prendrà en configuració", ha dit.
En una atenció als mitjans, Illa, obertament creient, ha dit que l'audiència ha estat "molt emocionant" per ell. Li ha traslladat la situació de Catalunya -no han parlat ni del procés ni de l'amnistia- i li ha insistit en la importància de Montserrat per Catalunya i el catalanisme. De fet, el viatge del president a Roma s'emmarca en el Mil·lenari de Montserrat, i n'han parlat amb el pontífex en una trobada en què també hi ha participat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i la representant d'Espanya al Vaticà, Isabel Celaá.
Durant la trobada, també han parlat de la situació al món, amb un "excés de polarització i tensions creixents", i de la necessitat "d'asserenar". "Hem de tenir presents els valors de l'humanisme cristià", ha explicat Illa. La situació a Gaza també ha sortit a la conversa, en un moment en què la flotilla arriba al moment més crític i entra en la zona d'exclusió d'Israel. En tot cas, Illa ha destacat les idees "clares i inspiradores" de Lleó XIV i li lliurat diversos obsequis, com un conjunt de llibres de Catalunya, oli d'oliva i embotits, i una estola que han fet les internes de Wad-Ras.
Illa és un president que cuida els vincles amb l'Església. Quan era cap de l'oposició, poc abans que Pere Aragonès convoqués eleccions al Parlament, va visitar Francesc. Fa unes setmanes va protagonitzar un col·loqui amb Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola. També té interlocució amb l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, amb qui va travar relació durant la pandèmia. Per Sant Jordi d'enguany, el president, que no fa bandera de la condició de creient, va dialogar amb Javier Cercas, escriptor responsable d'un llibre que descriu el papat de Francesc. Va aprofitar l'acte per elogiar el tarannà de l'anterior pontífex, de qui encara no es coneixia el relleu.
El viatge d'Illa a Itàlia, que se suma als que ja ha fet arreu del continent -va arrencar a Brussel·les i també ha passat, fa unes poques setmanes, per París i Londres-, durarà fins divendres i té en el Mil·lenari de Montserrat i els 40 anys del Festival de Peralada el context que el motiva. En aquest sentit, se celebraran unes jornades culturals a Roma amb la institució religiosa i el festival com a principals protagonistes del certamen. En el vessant cultural del viatge, Illa estarà acompanyat de la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez.