El creient Illa i l'ateu Cercas reivindiquen el llegat de Francesc: «No serà fàcil un gir conservador a l'Església»

La mort del papa Francesc i el dol oficial de tres dies decretat per la Generalitat ha sacsejat els plans que tenia el Govern per Sant Jordi. Un acte que ja estava previst era un diàleg entre el president, Salvador Illa, i l'escriptor Javier Cercas, que per qüestions d'actualitat pren ara més rellevància que abans, perquè Cercas és autor de l'últim retrat en profunditat i sense filtres del Papa al llibre El loco de Dios en el fin del mundo (Random House). El Vaticà va proposar a l'escriptor, ateu i, com Francesc, anticlerical, escriure un llibre amb el compromís de posar-li totes les facilitats i cap mena de limitació. Cercas només va posar una condició: poder tenir una conversa cara a cara amb el Papa per preguntar-li sobre la resurrecció de la carn i la vida eterna. Volia preguntar-li, directament, si la seva mare, "profundament creient i profundament enamorada", es retrobarà amb el seu pare quan es mori. I traslladar-li la resposta. De tot plegat n'ha sortit un llibre que combina la biografia, l'autobiografia i l'assaig, i que l'autor utilitza per reivindicar la figura de la seva mare mentre parla del Papa, de l'església, de la religió i d'ell mateix.

La tria de Cercas, que sempre ha escrit en castellà, ha aixecat certa polèmica per la seva bel·ligerància contra l'independentisme, però la conversa amb Illa ha transitat per vies allunyades del dia a dia de la política i, per motius evidents, s'ha centrat a recordar la figura del papa Francesc mentre el Vaticà ja ha activat tots els mecanismes per elegir el nou cap de l'Església catòlica. Moderats per la periodista Emma Riverola, el creient Illa i l'ateu Cercas han reivindicat el llegat del Papa, i han coincidit que "no serà fàcil un gir conservador" a l'Església. "Desfer el camí que ha iniciat Francesc serà molt difícil", ha afirmat el president, que ha recordat la contundència del papa contra la política de Donald Trump, concretada en una carta als bisbes nord-americans, en què apuntava que "no es pot edificar el privilegi d'uns pocs sobre el sacrifici de molts". Cercas ha anat en la mateixa línia i malgrat admetre que "la teoria" diu que ara hi haurà un replegament conservador al Vaticà, ha assenyalat que quasi el 80% dels cardenals que hauran d'elegir el nou papa els ha escollit el mateix Francesc. "No serà tan fàcil el gir conservador", ha remarcat l'escriptor.

La moderadora havia plantejat la conversa al voltant de la diada de Sant Jordi, amb el risc de caure en el tòpic de cada any, però l'actualitat ha fet que hagi hagut d'arrencar amb la mort de Francesc. Illa ha reivindicat el missatge del papa de posar "els pobres i els desvalguts al centre", molt pertinent en un moment de canvis, i ha defensat aquesta església de "pastors" i no de "prínceps". Per la seva banda, Cercas ha recordat que el papa no ha fet cap canvi doctrinal, però sí que ha plantejat "tornar al catolicisme primitiu" que va establir el Concili Vaticà II, del qual Francesc n'era un dels principals exponents.

El president i l'escriptor han reivindicat Sant Jordi i s'han centrat en l'arrel religiosa de la festivitat, coincidint amb l'any que el Govern ha donat més pes a la missa que es farà aquesta tarda a la capella de Palau. Illa ha dit que el Govern és "aconfessional" i manté el respecte "per totes les confessions", però ha demanat "no negar les arrels cristianes". "Hi ha arrels cristianes que volem donar a conèixer", ha afirmat, i ha recordat que aquesta tradició és "la nostra". "No és ni millor ni pitjor, però és la nostra", ha refermat. Cercas ha admès que Sant Jordi té una "dimensió religiosa". "No podem no dir-nos cristianes; venim de Jerusalem i Atenes, som fruit d'això i ignorar-ho és ser molt poca-solta. Hem de saber d'on venim", ha reblat. Més enllà d'això, tant Illa com Cercas han glosat la festa de Sant Jordi, que és "única al món" i un dia d'"amor, fraternitat, cultura, pau, convivència i alegria".