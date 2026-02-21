Junqueras es referma davant els incompliments de Sánchez: «No es donen les condicions per negociar els pressupostos d'Illa»

Oriol Junqueras assegura que "no hi ha cap garantia" que els acords sobre la recaptació de l'IRPF arribin a bon port i, en conseqüència, no negociarà els pressupostos pel govern de Salvador Illa ja que aquesta era una de les condicions per fer-ho. El líder republicà ha expressat davant el consell nacional d'ERC que hi són "per Catalunya" i que per això rebutja l'aprovació d'aquests després del fracàs de la seva reunió secreta amb Pedro Sánchez a la Moncloa divendres. El govern espanyol es nega ara a complir els acords d'investidura d'Illa que el PSOE va ratificar per por a l'impacte que pugui tenir a les eleccions andaluses i castellanolleoneses. Junqueras ha afirmat que han estat "molt a prop" de l'acord.
Tot i això, ERC no s'aixeca de la taula de negociació: "No negociarem els pressupostos en aquestes condicions, però no ens aixequem de la taula i volem continuar negociant coses importants com el consorci d'inversions", ha dit Junqueras abans d'enumerar altres acords dels darrers temps com ara la incorporació de 90 jutges.
Espolsar-se la pressió del fracàs
"Volem que a la gent d'aquest país no li falti res", per això, ERC obre la porta ampliar els recursos disponibles a través dels decrets d'ampliació de crèdit: "Estem disposats a negociar decrets de pròrroga pressupostària", ha dit Junqueras en un intent d'espolsar-se la pressió del PSC i els seus entorns i de col·lectius afectats, com ara els mestres que esperen augments de sou, per la possibilitat de no tenir pressupostos. Ha recordat que els pressupostos són importants i que ERC vol "que n'hi hagi arreu", però també ha defensat que ho és poder recaptar els impostos que paguen els catalans "perquè ho necessitem tot". Tanmateix, ha exposat que "la negociació pressupostària començarà quan el partit socialista compleixi els seus compromisos".
El consell nacional d'ERC esperava la resposta a la cimera secreta que van mantenir el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder republicà a la Moncloa. ERC buscava apropar postures amb qui té la clau per garantir que Catalunya recapti l'IRPF, però davant la negativa de l'executiu, Junqueras ha dit "no" als pressupostos deixant la porta entre oberta per a possibles negociacions que dotin als catalans de més recursos, mitjançant decrets pressupostaris.
Dimarts no s'aprovaran
Illa i els seus consellers, com ara Albert Dalmau i Sílvia Paneque, s'han desplegat en les darreres hores per assegurar que es complirà el compromís de l'IRPF, com ha passat amb el finançament o el consorci d'inversions. Però ERC no en té prou i vol el compromís del govern espanyol. De moment, el Govern assumeix que dimarts no podrà aprovar els pressupostos al consell executiu com pretenia després d'obtenir el sí inicial dels Comuns i confiant que també aconseguiria el d'Esquerra. Això vol dir que, si hi ha pressupostos, seran a l'abril.