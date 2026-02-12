ERC pacta amb el govern espanyol ampliar la planta judicial a Catalunya: 90 jutges més el 2027

ERC i el govern espanyol han pactat ampliar la planta judicial a Catalunya amb 90 jutges més l’any 2027. Actualment, a Catalunya hi presten servei al voltant de 870 jutges. Segons han explicat els republicans, amb aquest acord, Pedro Sánchez es compromet a “augmentar de manera decidida la planta judicial”, amb l’objectiu d’apropar el nombre de jutges per habitant a la mitjana europea, en línia amb els objectius fixats per la Comissió Bilateral Estat - Generalitat. Fa unes setmanes, el Ministeri de Justícia ja va anunciar 91 nous jutges a Catalunya aquest any 2026.
En total, es crearan 180 noves places en dos anys, cosa que elevarà la xifra de 870 a 1.050 jutges a Catalunya. L’objectiu d’aquest increment de la plantilla judicial és garantir l’efectivitat real de la nova regulació sobre la multireincidència que, previsiblement, s’aprovarà aquest dijous al Congrés amb els vots del PSOE, PP i Junts, entre d’altres. ERC ha anunciat que s’hi abstindrà. “Entenem que el problema existeix i que hi ha gent que el seu modus vivendi és delinquir, no perquè vulguin, sinó per circumstàncies personals. Diguem que la solució punitiva, si no hi poses més mitjans, és fum. Pujar penes no serveix de res”, ha declarat el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, a TV3.
Sobre l’abstenció que ERC farà a la proposta de multireincidència, el dirigent republicà ha argumentat que ells són una “esquerra responsable”, però que no comparteixen el “tuf racista” general de la iniciativa. “No podem comprar-li el relat a la dreta i a la ultradreta, però el problema existeix”, ha asseverat.
Durant el debat sobre la llei de multireincidència, la diputada d’ERC Pilar Vallugera ha destacat que el tema és “realment complicat”. “El que les xifres diuen és un descens en la delinqüència a Catalunya, però com a membre del partit amb més presència municipalista al país, estem al servei de la nostra gent. (...) És cert que el relat que s’ha imposat, en gran part per les dretes i per la gent que trepitja els carrers, és que es detecta una necessitat de modificació del Codi Penal i de la Llei d’enjudiciament civil”, ha argumentat, tot defensant l’abstenció dels republicans.
Segons Vallugera, el partit no s’oposarà a la votació d’aquest dijous perquè no volen “fer sentir incòmodes” els alcaldes i regidors catalans, però ha avisat que la realitat no es canvia “a cop de Codi Penal” ni amb populisme punitiu. “No som bonistes, el que som és realistes. El nostre desastre és una administració de justícia incapaç de donar resposta en temps i forma a les necessitats dels ciutadans”, ha ressaltat, tot recordant la dotació “addicional” de jutges per a Catalunya que ERC ha pactat amb el govern espanyol.