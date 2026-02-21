Una cimera secreta Sánchez-Junqueras a la Moncloa tampoc desbloqueja els pressupostos d'Illa

Al PSC li està costant més del que es pensava convèncer a ERC per tenir els primers pressupostos de Salvador Illa. I a Esquerra li és més difícil del que esperava que el PSOE compleixi els acords signats en matèria de finançament. Aquest divendres al matí Pedro Sánchez i Oriol Junqueras es van reunir de nou a la Moncloa. La trobada no va ser pública com la del 8 de gener per acabar de tancar l'acord de finançament. Va ser secreta, com almenys dues que havien tingut anteriorment. Però aquesta no va anar bé. El president espanyol no vol assumir compromisos públics sobre el compliment del pacte que els socialistes van signar l'estiu de 2024 per investir Illa i que inclou que Catalunya recapti el 100% de l'IRPF. Aquesta continua sent, a hores d'ara, la condició que ERC posa per negociar i aprovar els comptes.
Illa ja ha aconseguit aquesta setmana el sí dels Comuns al pressupost i esperava aquest cap de setmana el d'ERC. O com a mínim a avançar en la negociació per poder-los presentar dimarts. Els republicans saben que els pressupostos són la principal carta negociadora que els queda perquè 2027 és any electoral i és lògic preveure que es prorrogaran i els vinculen el sí a dues condicions: el consorci d'inversions i que la Generalitat recapti, quan l'Agència Tributària de Catalunya estigui a punt, l'IRPF i altres grans impostos. Tot plegat se sumaria a l'acord de finançament de fa un mes, que ja va tenir una escenificació complicada perquè la ministra María Jesús Montero volia evitar explicitar el compliment del principi d'ordinalitat.
La Vanguardia publica avui que Junqueras va ser ahir al matí a la Moncloa. La reunió no va acabar amb entesa i, si res canvia, aquest migdia al consell nacional d'ERC Junqueras explicarà que la negociació segueix, però que l'acord no està tancat i que els pressupostos hauran d'esperar. Sánchez i, especialment, Montero -es prepara per a una campanya andalusa que creu que li complica la negociació amb ERC- ara no volen comprometre's amb el que van signar l'estiu de 2024 ERC i el PSC per investir Illa i que van ratificar els òrgans del PSOE, segons confirmen a Nació fonts de les tres parts negociadores. L'IRPF és un dels principals impostos i Montero creu que s'ha de recaptar "en xarxa" i amb protagonisme de l'Agència estatal.
Aprovar-ho amb Montero a Andalusia
Illa va donar divendres al matí, mentre Junqueras i Sánchez es reunien, la seva paraula que la recaptació de l'IRPF prosperaria i va anunciar "iniciatives parlamentàries" per fer-ho possible. Després que ERC accedís aquesta setmana a retirar la proposició de llei al Congrés per forçar-ho, el PSC i els republicans comparteixen que es pot aconseguir amb esmenes a la reforma de la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, la LOFCA. Les parts asseguren que és possible perquè quan s'hagi de debatre "Montero ja serà a Andalusia, segurament liderant l'oposició al PP".
ERC vol poder explicar l'acord
I, segons aquestes mateixes fonts, ja s'haurien donat garanties a ERC de tirar endavant, no només per part d'Illa. El problema, però, és que no volen ser assumides públicament per la Moncloa i els republicans demanen un compromís clar i tangible. Sánchez i Montero consideren que escenificar una nova cessió a ERC (encara que sigui un compromís ja signat) els complicaria més l'escenari a Castella i Lleó i Andalusia, les dues properes cites electorals a la vista.
Aquest divendres va ser tens. Els socialistes fa dies que pressionen i alimenten l'escenari que l'acord està fet, que l'anunci era imminent, que n'hi havia prou amb les paraules d'Illa, i que ERC renunciaria a un compromís clar i articulat sobre l'IRPF a canvi de tancar el consorci d'inversions. Aquest és un altre acord signat en el marc de la investidura d'Illa, en aquest cas per garantir el compliment dels pressupostos estatals a Catalunya i que ha guanyat sentit amb la crisi de Rodalies. El pacte polític ja hi és i aquests dies s'han polit detalls tècnics amb el ministeri de Transport, el més afectat.
Tarda de "garanties" després del "sotrac"
Però amb l'IRPF fa mesos que estan encallats. Junqueras es van plantar i la reunió a la Moncloa tampoc va desbloquejar-ho. A la tarda, i després del "sotrac" matinal, les parts van mirar de refer ponts i discutir "noves garanties i solucions" (segons els socialistes ja s'haurien donat) i la seva escenificació, però la previsió és que aquest migdia davant el consell nacional d'ERC Junqueras mantingui les peticions.
El govern d'Illa i el de Sánchez el seguiran atentament per valorar-ne el to del president d'ERC i mesurar si és possible avançar. A Palau miren de no tibar la corda amb el principal soci i minimitzar els costos de la negativa del PSOE a complir. Els republicans no volen trencar i defensen que el millor escenari és el de l'acord, però si no és satisfactori allargaran la negociació. Tothom vol l'entesa perquè Illa tingui els seus primers pressupostos, però per ara ni el PSOE vol explicar com complirà el que va signar ni Junqueras entregar vots al PSC sense tangibles clars i públics.