Junqueras i Sánchez es van reunir dues vegades en secret abans de la cita pública de dijous passat

El president del govern espanyol Pedro Sánchez va mantenir dues reunions amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, per a negociar el nou sistema de finançament autonòmic, prèvies a la trobada pública que van mantenir dijous passat 8 de gener en La Moncloa i que va servir per a formalitzar l'acord. Fonts de Moncloa confirmen que aquestes dues trobades anteriors es van mantenir en secret i no es van donar a conèixer a l'opinió pública, encara que no especifiquen les dates concretes ni en quin lloc es van dur a terme.
El mateix Junqueras ja va confirmar aquest dilluns que aquestes reunions s'havien produït: "Pel bé de Catalunya ens reunim, si fa falta baixo a l'infern", va afirmar en ser interrogat sobre aquest tema. Aquest mateix dimarts, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu Elma Saiz va dir que no tenia informació sobre les citades reunions, encara que va assegurar que el Govern duu a terme una "ingent labor de diàleg" que a vegades es duu a terme "amb total discreció". Al seu judici, l'important són els acords que s'han aconseguit, que s'han comunicat amb transparència, segons va afirmar.
Segons va avançar el cap de setmana La Vanguardia, els contactes es van produir en el marc de la negociació de l’acord de finançament singular per a Catalunya. El president del govern espanyol i el líder d’ERC van anunciar dijous un acord que, segons les parts, suposarà uns 4.700 milions d’euros addicionals per a Catalunya i a més es respectaria el principi d'ordinalitat. A la sortida de la trobada a la Moncloa, Junqueras va defensar que es tracta "d'un bon model de finançament en què ningú perd i tothom guanya".
Saíz va ser interrogada pel motiu de mantenir en secret aquestes trobades i si també s'havien produït amb altres líders independentistes com l'expresident català, Carles Puigdemont (Junts) i Arnaldo Otegi (EH Bildu). Referent a això, fonts governamentals asseguren que Sánchez no s'ha reunit mai amb cap dels dos.