Una incidència entre Sants i Bellvitge afecta la circulació de l'R2 i dels regionals

Una incidència a la infraestructura entre Sants i Bellvitge afecta la circulació de vuit línies. Es tracta de l'R2, l'R2 sud, l'R2 nord, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. Hi ha retards d'uns 10 minuts de mitjana. A més, la relació de trens Vilanova i la Geltrú – Barcelona Estació de França, i Castelldefels -Granollers Centre s'han suprimit. Els trens amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders efectuen parada a totes les estacions. D'altra banda, la circulació es troba interrompuda a l'R13 i l'R14 entre les Borges Blanques i la Plana Picamoixons per una altra incidència a la infraestructura. Renfe ha habilitat servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i la Plana Picamoixons.\r\n