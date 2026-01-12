12 de gener de 2026

Societat

El temps d'aquest dimarts 13 de gener: cel ennuvolat al litoral central

La jornada de dimarts es preveu una lleugera pujada de la temperatura màxima que els dies següents anirà a la baixa a causa de l'entrada d'una massa d'aire fred al país

Publicat el 12 de gener de 2026 a les 21:23

Aquest dimarts ens oferirà tranquil·litat meteorològica, tot i que es mantindran els núvols que cobreixen el cel del país des de dilluns. Al matí el cel estarà poc o mig ennuvolat per núvols alts, més abundants i compactes a partir de migdia, quan deixaran el cel enteranyinat arreu. 

A la tarda aquests núvols densos quedaran restringits a la meitat sud de país. Hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral sud i central, així com a la depressió Central on el cel restarà entre mig i molt ennuvolat.

La temperatura sí que viurà un canvi lleuger, ja que es preveu que la màxima pugi lleugerament, de forma puntual moderadament, especialment a punts del litoral, prelitoral i depressió Central. Aquest dimarts, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 10 graus de mínima i es preveu arribar als 16 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 1 grau de mínima i s'arribarà als 16 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de -1 grau que pujarà fins als 16°C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 6 graus de mínima que podran arribar fins als 15 °C segons la previsió. 

Per als pròxims dies és quan més canvi de temps es preveu, sobretot a partir de dijous o divendres en què s'acosten sistemes frontals que de cara al cap de setmana poden deixar núvols i precipitacions al país, però sobretot deixaran canvis de temperatures baixant els termòmetres a causa de la massa d'aire fred que acompanyarà aquests fronts.

