Els pagesos aixequen els talls de carreteres després de reunir-se amb Illa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat als pagesos que tant ell com tot el Govern assumeixen els compromisos del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb el sector. "Vull deixar-ho clar: el conseller Ordeig parla en nom del Govern. I els compromisos d'Ordeig són els del Govern i, en particular, els del president", ha subratllat. De fet, que Illa es fes pròpies les promeses d'Ordeig era una de les peticions de Revolta Pagesa, que aquesta tarda s'ha reunit amb el president.
El president ha aprofitat la seva intervenció durant la sessió de constitució del consorci del Campus de Salut Clínic - UB per referir-se a les protestes dels pagesos. Illa ha assegurat que la defensa del sector agrari és "un dels eixos prioritaris del Govern". Les declaracions d'Illa s'han produït poc després que el president es reunís amb representants de Revolta Pagesa al Palau de la Generalitat. Per la seva banda, els pagesos han sortit "contents" de la reunió.
"Sortim satisfets perquè Illa ha fet seus els compromisos d'Ordeig amb el sector", ha afirmat el representant de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera. "I, a partir d'ara, començarem les taules de treball i el seguiment directe per la dotació de recursos al sector i la minimització de l'impacte de l'acord UE-Mercosur", ha continuat Aguilera, que s'ha mostrat confiat que les assemblees aixecaran els talls de carreteres que encara continuen a l'AP-7 a l'Alt Empordà i a la C-16 al Berguedà. "Si no hi ha cap contratemps d'última hora s'aixecaran els talls", ha apuntat el membre de Revolta Pagesa.
Uns minuts després, així ha ocorregut. Un cop acabada la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els representants de Revolta Pagesa, aquests han trucat als seus companys dels diferents talls per tal d'informar-los del resultat de la trobada. Després d'una petita assemblea, els pagesos gironins han decidit aixecar el tall a l'AP-7. Els pagesos de les comarques gironines han aixecat el tall que des de fa cinc dies té bloquejada l'autopista AP-7 a Pontós (Alt Empordà), en protesta per l'acord del Mercosur i la política agrària europea. També s'ha aixecat el bloqueig als accessos al Port de Tarragona com un "gest de bona voluntat" abans de la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.