El futur Campus de Salut Clínic ja té ubicació i es preveu que s'inauguri el 2035

La Generalitat comprarà per 135,25 milions d'euros els terrenys de la UB on s'ubicarà el futur Campus de Salut Clínic, a l'entrada de la Diagonal. Així ho estableix un protocol signat per la Generalitat i la universitat que fixa que la compravenda s'ha de formalitzar abans del 31 de desembre. El Consell Executiu aprovarà el protocol aquest dimarts. D'altra banda, aquest dilluns s'ha constituït en un acte al Palau de la Generalitat el Consorci Porta Diagonal – Campus Clínic, l'òrgan que governarà el desenvolupament del nou campus hospitalari, universitari i de recerca. Destaca que el concurs internacional de projectes d'arquitectura s'avança al juliol i que es preveu que les obres per perllongar l'L3 comencin el 2028 i acabin el 2033.
Els terrenys que es compraran a la UB i on s'ubicarà el Campus són 10 hectàrees, però comptant el sostre edificable l'espai amb el qual es comptarà arriba a les 30 hectàrees. Així, el campus agruparà en un únic espai assistència sanitària, docència i recerca. Concretament, inclourà el nou hospital, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i equipaments assistencials, universitaris, científics i de recerca.
Fins a disposar del nou Campus, l’Hospital Clínic anirà duent a terme una transformació adaptativa de l’actual seu central del carrer de Villarroel. La idea és que el Clínic de l'Eixample mantingui activitat sanitària i s'ampliï amb l'espai de Diagonal. Segons ha explicat en una atenció a mitjans el director general de l'Hospital, Josep Maria Campistol, el Clínic de Villarroel "no desapareixerà" i mantindrà activitat assistencial. Per exemple, ha dit que hi haurà un CAP amb especialistes i "segurament" cirurgia major ambulatòria i zona diagnòstica. A més "molt probablement" part de l'actual seu de l'Hospital es reconvertirà en un sociosanitari.
Per ara, es manté el calendari que dibuixa la inauguració del nou campus el 2035 i també la xifra d'inversió total, que ascendeix als 1.700 milions d'euros durant la dècada vinent. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que "cada euro invertit" retornarà "en benefici de la ciutadania" en forma, entre altres, de millor recerca i transformació tecnològica.
Missió: pilotar el projecte per fer realitat el futur Campus
El Consorci Porta Diagonal – Campus Clínic constituït aquest dilluns està integrat per nou institucions i entitats: la Generalitat, l'Hospital Clínic, el CatSalut, la UB, la Diputació de Barcelona, l'AMB, i els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat. La missió d'aquest consorci serà coordinar el projecte i pilotar i executar totes les actuacions necessàries per fer realitat el nou campus. Segons Illa, el consorci és el compromís compartit per afrontar "amb tota l'ambició" la feina que hi ha al davant.
A més de la posada en marxa del consorci, també s'ha signat el protocol per a la compra, per part de la Generalitat, dels terrenys esportius de la UB ubicats a l'avinguda Diagonal, 695-797 (actual Servei d’Esports de la UB), on s'ubicarà el nou Campus de Salut Clínic–UB. La compravenda es formalitzarà al llarg d'aquest any per un valor de 135 milions d'euros. Amb tot, la UB mantindrà la possessió de les finques i l’activitat que hi du a terme fins al 2030 –o un any abans si la Generalitat ho necessita–, moment en què es preveu iniciar les obres.
Segons ha explicat el rector de la UB, Joan Guàrdia, la universitat ja està treballant amb l'Ajuntament de l'Hospitalet perquè els universitaris que ara fan servir les pistes esportives de Diagonal puguin utilitzar les instal·lacions que hi ha a la part del darrere de l'Hospitalet, a uns 100 metres. D'altra banda, es treballa també en un pla per portar l'activitat esportiva a les diferents facultats. "La pràctica esportiva està garantida", ha indicat.
Avançament del concurs
A banda de formalitzar la compravenda, una de les actuacions destacades previstes enguany pel consorci és el concurs internacional de projectes arquitectònics per dissenyar el nou campus. El Govern avança el concurs i el convocarà al juliol, mig any abans del que s'havia previst inicialment. S'impulsarà coincidint amb l'any en què Barcelona serà la Capital Mundial de l’Arquitectura, i a l'hora de redactar-ne les bases es tindran en compte les propostes elaborades al Màster d'Arquitectura Hospitalària organitzat pel Clínic, la UB i la UPC.
La primera fase del concurs, amb la presentació d’equips i acreditació tècnica, es farà entre setembre i novembre. A partir d’aquí, s'activaran successives etapes eliminatòries: deu equips seleccionats per desenvolupar propostes inicials fins a abril de 2027, cinc equips amb propostes detallades fins a desembre de 2027 i, si s'escau, una fase final amb dos equips per a correccions i millores. El guanyador es decidirà durant el primer trimestre de 2028, i se li adjudicarà un contracte d'uns 109 milions d'euros.
Els equips participants hauran de ser multidisciplinaris, amb perfils d’arquitectura, enginyeria i especialistes en sostenibilitat, eficiència energètica, BIM, logística, neuroarquitectura, equipament mèdic i altres àmbits. El jurat estarà format per deu membres (sis arquitectes, tres enginyers i un representant de CatSalut).
Obres per a l'arribada del metro i urbanització de l'entorn
D'altra banda, la Generalitat continua treballant en l'elaboració del Pla Director Urbanístic (PDU) per reconvertir les pistes esportives de la UB i crear un entorn urbà al Campus on hi haurà també habitatge, equipaments, espais verds i activitat econòmica vinculada a la ciència. El pla urbanístic es redactarà i tramitarà entre aquest any i el 2027 i, seguidament, els projectes constructius del nou campus s’elaborarien entre 2027 i 2028 per encarar després la licitació i execució de les obres, que començarien el 2030.
El pla ordena un total de 70 hectàrees, les 10 on s'ubicarà el Campus i les 60 de l'entorn. Respecte de l'entorn, el pla pot proposar indicacions de transformació o plantejar canvis en aspectes com ara la mobilitat. Els criteris proposats inclouen, entre altres, la nova estació de la Línia 3 de metro i una xarxa de corredors verds que connectin Collserola amb la ciutat i vol consolidar l'Eix Diagonal Salut i connectar amb el Biocluster d’Innovació i Salut de Bellvitge. Aquesta xarxa metropolitana permetrà relligar institucions com Sant Joan de Déu, el Parc Científic de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center i empreses biomèdiques.
La segona meitat de 2028 és el moment en què està previst que comencin dues intervencions de gran importància. Una és la de les obres del metro. Actualment, s'està redactant l’actualització del projecte de perllongament de l'L3 de metro des de Zona Universitària, a Barcelona, fins a Esplugues Centre. La primera fase d’aquest perllongament tindrà una longitud aproximada de 2,5 quilòmetres i inclourà dues noves estacions a Esplugues de Llobregat: Sant Joan de Déu i Esplugues-Centre, a la plaça de Santa Magdalena, davant de l’Ajuntament, així com una cua de maniobra com a final de línia.
El projecte, amb un pressupost global estimat d’uns 500 milions d’euros, s’emmarca en el Pla Director d’Infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona 2021-2030. La previsió és que les obres del metro durin uns cinc anys i acabin el 2033. El segon semestre de 2028 també és el moment en què es preveu començar les obres d'execució de les infraestructures i d'urbanització necessàries per poder iniciar les obres del campus el 2030.