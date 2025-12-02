El Govern compra 52 pisos del Clínic per destinar-los a lloguer assequible

El Govern ha encarregat a l'Agència de l'Habitatge la compra de quatre edificis a l'Hospital Clínic que s'incorporaran al parc públic d'habitatge. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha detallat que són quatre finques a l'Esquerra de l'Eixample i ha recordat que és una via molt reivindicada per les entitats que defensen el dret a l'habitatge. “És un pas més per tenir un parc públic protegit on es pugui viure de manera assequible i raonable a Catalunya”, ha afirmat. Es tracta de 52 habitatges i 4 locals, per un valor de quasi 11 milions d'euros.\r\n