Societat

La prescripció d’antidepressius a Catalunya ja va pujar abans de la Covid i el Clínic demana més especialistes

Publicat el 15 de desembre de 2025 a les 14:02

Des del 2010 fins al 2019, abans de la pandèmia de la Covid, a Catalunya es van prescriure més de 67 milions de tractaments farmacològics relacionats amb la salut mental i una part important correspon a antidepressius (23%), segons un estudi liderat per l’hospital Clínic de Barcelona. Els investigadors ja havien vist abans, en un estudi centrat en l'atenció primària, que els antidepressius havien pujat un 400% en aquest període sense haver-hi un increment paral·lel en els diagnòstics en salut mental. “La prescripció es podria millorar amb un millor accés a l'especialista i més disponibilitat de psicoteràpia”, han afirmat. El nou treball també mostra que les persones amb trastorns mentals presenten més vulnerabilitat econòmica i una prevalença més elevada de malalties físiques cròniques.

