Salut confirma que s'ha arribat al pic de la grip, però no descarta un «petit increment» per Nadal

Des de Salut asseguren que ja s'ha arribat al pic de la grip i que Catalunya viu una davallada de diagnòstics; tot i que alerten que podria haver-hi un repunt durant aquest Nadal. Per això, des de l'entitat demanen "no abaixar la guàrdia" i apel·len a la responsabilitat dels ciutadans els pròxims dies. Així ho ha explicat Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, que assegura que venen setmanes "complicades" per les trobades familiars i socials. Tot i que l'epidèmia va "francament a la baixa", Fernández no descarta que hi hagi un "petit increment" de casos aquestes festes.
Amb tot, des de Salut asseguren que cal prorrogar l'obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris, que de moment continuarà vigent fins d'aquí a 15 dies a partir d'aquest dimecres 24 de desembre. En la mateixa línia, Fernández ha insistit que cal que les persones amb símptomes continuïn portant mascareta, que es cuidi la higiene així com la ventilació en espais tancats. També ha aprofitat per recordar que encara es pot demanar cita prèvia per vacunar-se de la grip i la covid aquests dies.
Per la seva banda, Pilar Otermin, sotsdirectora del Servei Català de la Salut, ha afegit que el descens de contagis per la grip també s'ha vist reflectit a l'activitat assistencial als centres sanitaris, que ha baixat. Si parlem de dades, les urgències totals han disminuït un 9% els últims set dies, amb una taxa diària més baixa que l'acumulada dels últims 30 dies. Concretament, sobre les urgències ateses als CUAP, ha informat que aquestes han baixat un 19% la darrera setmana i les hospitalàries ho han fet un 6,2%. D'altra banda, les trucades al 061 han disminuït en 2.000 diàries i se situen en unes 8.000, una mitjana que consideren "bastant assumible".
Quant a la campanya de vacunació, Otermin ha detallat que enguany s'han vacunat 120.000 persones més que l'any passat, resultats que valoren positivament.
Baixa la incidència de la grip
Tot just aquest dimarts, s'ha sabut que la incidència estimada de la grip ha baixat durant la darrera setmana: de 766 casos per 100.000 habitants a 544, segones les dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC). A més, els diagnòstics també passen de 407 a 373 per 100.000 habitants. Tot i això, el nivell de transmissió continua sent molt alt. Si es mira en nombres absoluts, la setmana del 15 al 21 de setembre es van diagnosticar 30.298 casos, mentre que la setmana anterior n'havien sigut 33.058.
En aquesta gràfica es pot observar la xifra rècord d'enguany quant a l'epidèmia de la grip. L'any passat, en aquestes altures de l'any Catalunya es trobava a 130 casos per 100.000 habitants d'incidència estimada, i fa dos anys a 108. A més, durant els darrers anys el pic de grip no arribava fins inicis d'any, mentre que aquest hivern va arribar de manera sobtada i accentuada entre la setmana 48 i 49 del 2025.
Sobre els diagnòstics
Quant als diagnòstics dels darrers set dies, dels 30.298, 25.819 són de menors de 60 anys. El grup d’edat amb més diagnòstics és el de 15 a 44 anys, amb 12.562 casos. Hi ha 145 persones ingressades, 99 de les quals tenen més 60 anys i 44 de més de 80. A l’UCI n’hi ha set, de les quals 4 de més de 60 anys.
D'altra banda, respecte al conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA), la incidència va ser de 1.102 afectats per 100.000 habitants. La grip és el virus més predominant, amb un 49,3% de les mostres, seguit del rinovirus, amb el 17,3% i del VRS (7,8%). Per contra, la covid està en nivells de transmissió baixos amb una incidència estimada de 8 casos per cada 100.000 habitants.