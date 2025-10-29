La Unió Europea assegura que continuarà donant suport a la reconstrucció al País Valencià un any després de la dana

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que la Unió Europea continuarà donant suport a Espanya en els esforços de reconstrucció del País Valencià un any després de la dana. "Continuem al costat del poble d'Espanya. Compartim el vostre dolor. I sempre recordarem la increïble solidaritat d'una comunitat que es va unir per reconstruir. Europa continuarà donant-vos suport en aquest esforç", ha escrit en un missatge a X. Al seu torn, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha fet valdre també la "solidaritat" d'Europa davant unes "inundacions devastadores" que van "posar a prova la fortalesa" dels ciutadans.\r\n