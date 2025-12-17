El temps d'aquest dijous 18 de desembre: calma després de la tempesta

Els ruixats han afectat aquest dimecres sobretot al sud del país, a les Terres de l'Ebre i, en concret, a les comarques del Baix Ebre i el Montsià on, inclús, s'ha activat l'alerta Inuncat per inundacions i pluges intenses i s'ha enviat un avís als mòbils. Però aquest dijous el temps fa un gir dràstic i ens alçarem amb sol i poca nuvolositat arreu.
Al matí tindrem cel serè, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral que seran més abundants al principi i al final de la jornada, especialment als dos extrems del sector. A més, també s'esperen bancs d'estrats baixos a punts de l'interior, que localment podran persistir fins a migdia.
La bona notícia de dijous és que no plourà, ja que després de dos dies de tempesta la borrasca ja ha travessat el país i ara podrem gaudir d'uns dies de sol i temperatures molt agradables per l'hivern.
Aquest dijous, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 10 graus de mínima i es preveu arribar als 17 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 4 graus de mínima i s'arribarà als 16 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 5 graus que pujarà fins als 13 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 8 graus de mínima que podran arribar fins als 17 °C segons la previsió.