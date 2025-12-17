Illa no pot concloure l'origen de la pesta porcina però defensa els laboratoris al punt de mira

Salvador Illa ha tret pit de la gestió feta fins ara pel Govern sobre la pesta porcina i s'ha congratulat d'haver reduït l'afectació econòmica al sector porcí. En l'esperada compareixença al Parlament, el president, a l'espera de la resposta als grups, ha fet una primera intervenció de caràcter més aviat tècnic. Illa ha dit que el Govern treballa amb els criteris de "respecte a la ciència, transparència, col·laboració amb altres administracions i ajudes al sector" i ha considerat que la feina feta fins ara està donant resultats "satisfactoris", mentre que ha detallat tot el calendari de gestions fetes. El president ha dit que només hi ha 26 casos positius mentre que 256 altres senglars analitzats han donat negatiu, mentre que s'ha aconseguit aïllar el virus de les explotacions porcines. En tot cas, Illa encara no ha pogut facilitar les conclusions sobre l'auditoria de l'origen del virus però sí que ha defensat que els laboratoris de la zona tenen "els procediments adequats, les instal·lacions preparades i les persones capacitades" per fer la seva feina. D’altra banda, ha dit que els esforços del Govern se centren a contenir el brot i capturar animals, i ha xifrat en 2.500 els senglars que es van caçar la setmana passada. Informa Lluís Girona.\r\n