17 de desembre de 2025

Un grup de senglars de la zona infectada per la pesta s'endinsen a Sant Quirze del Vallès

Publicat el 17 de desembre de 2025
Actualitzat el 17 de desembre de 2025

Com a mínim sis porcs senglars han entrat aquest dimecres de matinada al municipi de Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, des de la Serra de Galliners, la zona boscosa que connecta Bellaterra i Cerdanyola del Vallès i que va tenir l'accés restringit per la detecció de casos de pesta porcina africana. Alguns veïns han topat amb els animals a tocar de les instal·lacions esportives municipals i la C-58, la qual cosa no és poc habitual, però sí en plena crisi ramadera.

