Brussel·les recomana limitar l’especulació immobiliària amb polítiques fiscals «efectives»

Brussel·les recomana als estats membres de la Unió Europea limitar l’especulació immobiliària amb polítiques fiscals "efectives". És una de les propostes que contempla el Pla Europeu d'Habitatge Assequible que la Comissió Europea ha presentat finalment aquest dimarts. L'estratègia recull deu àmbits d'acció per revertir la crisi que travessen la majoria de grans ciutats europees, com Barcelona. Entre les prioritats de Brussel·les hi ha la simplificació dels permisos de construcció per accelerar l'ampliació del parc d'habitatge o la regulació del lloguer de temporada. La Comissió Europea també posa el focus en les ajudes per als més joves i estudiarà la "reducció o eliminació" de la fiança en els contractes de lloguer per estudiants.
El Pla Europeu d’Habitatge Assequible busca revertir la crisi de preus que afecta gran part del mercat de lloguer i compra d'habitatges a la UE, especialment a les grans ciutats com Barcelona, París o Amsterdam. L'estratègia s'havia de presentar l'any que ve, però, davant el creixent malestar social, la Comissió Europea n'ha accelerat l'elaboració i presentació.
L'objectiu principal de l'estratègia presentada aquest dimarts és ampliar el parc d'habitatge assequible, amb mesures com la revisió de les regles d'ajudes d'estat o per fomentar la construcció, però també per acabar amb els pisos buits o facilitar la regulació del lloguer de temporada establint un "marc jurídic" que doni seguretat a les autoritats nacionals i locals per actuar. Entre les iniciatives recollides, destaca una recomanació de l'executiu comunitari per als estats membres, a qui insta a aplicar "mesures per limitar els comportaments especulatius nocius en el mercat immobiliari, incloent-hi el disseny de polítiques fiscals efectives".
Augment de l'oferta
D'altra banda, un dels àmbits d'acció destacats de l'estratègia és l'increment de l'oferta, que, a parer de l'executiu comunitari, "no està a l'altura de la demanda, especialment en zones urbanes amb una alta pressió". El 2024 hi havia 248 milions d’unitats d’habitatge a la UE i cada any n’hi ha 1,6 milions més. Segons estimacions de la Comissió Europea, caldran 650.000 unitats cada any durant els pròxims 10 anys i calculen que això costarà uns 150.000 milions d’euros, públics i privats.
Per poder accelerar la construcció de nous habitatges o la renovació del parc, Brussel·les presentarà el 2027 un paquet de simplificació per al sector de l'habitatge amb l'objectiu de "reduir la paperassa" i facilitar la concessió de permisos, seguint el model de desregulació que ja ha tirat endavant en sectors com el tecnològic o el de la defensa.
Eliminació de la fiança per joves
Un altre dels àmbits d'acció que l'executiu comunitari posa en el punt de mira són els estudiants. En aquest sentit, la Comissió Europea ha anunciat que analitzarà la possibilitat de reduir o eliminar la fiança o dipòsit que s'exigeix en els contractes de lloguer d'un pis per als estudiants o les persones amb contractes de pràctiques a través d'un "sistema de garantia".