La compravenda d’habitatges va assolir el millor octubre de la història des del 2007, amb 11.093 operacions, un 3% més interanual, segons les dades provisionals d’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat. Es tracta de la primera vegada des del maig de fa divuit anys que Catalunya supera les 11.000 compravendes en un mes. Les transaccions fa dos mesos que registren increments interanuals, tot i que el de l’octubre ha sigut més moderat que el del setembre (+6%). Del total de transaccions de l’octubre, 8.997 van ser de segona mà, un 5% més, i 2.096 d’obra nova, un 5% menys. Tot i aquest descens, és la segona vegada en 17 anys que se superen els 2.000 pisos d’obra nova en un mes d'octubre.
Les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) assenyalen que les operacions d'habitatge lliure van créixer un 4,4% en comparació amb l'any passat fins a les 10.540 transaccions; mentre que les de pisos protegits van caure un 18,44%, fins a les 553 compravendes registrades aquest mes d'octubre.
Aquest és el tercer rècord mensual que es registra enguany, després de les 9.481 operacions del setembre (+6%) i de les 10.729 del juliol (+17,6%). Així, el 2025 concentra tres màximes mensuals, per darrere del 2007 que en suma sis.
En canvi, al conjunt de l’Estat la compravenda d’habitatges va caure un 2,5% en comparació amb l’octubre del 2024, fins a les 67.789 operacions. Només va créixer en cinc comunitats autònomes, encapçalades per Cantàbria (+8,9%) i Andalusia (+4,1%). La davallada més pronunciada es va donar a la Comunitat de Madrid (-11,7%), a les Illes Balears (-11%) i a Canàries (-11%).
L’obra nova cau a Barcelona i Tarragona
Per demarcacions, totes van experimentar augments respecte al mateix període de l’any anterior, i on percentualment més va créixer va ser a Girona, un 15,72%, amb 1.546 compravendes registrades. Seguit de les comarques lleidatanes amb un 5,84%, fins a 634 operacions. L’increment va ser menor al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, on les transaccions van repuntar un 1,16%, amb 1.748 i a la demarcació de Barcelona amb una tímida pujada del 0,79%, fins a 7.165 operacions.
El descens de transaccions d’obra nova s’ha concentrat a les comarques barcelonines i tarragonines. A Tarragona, s’han transmès un 26,81% menys d’habitatges nous (273), mentre que els pisos de segona mà s’han mogut al mercat un 8,86% (1.475). A Barcelona s’han transmès 1.239 pisos nous, un 10,15% menys que fa un any. En canvi, les compravendes d’habitatge usat han crescut fins a les 5.872, un 3,56% més que fa un any.
En canvi, a Girona i a Lleida sí que s’han registrat més operacions de compravenda d’obra nova amb un increment del 27,82% a les Terres de Ponent (179 transaccions) i del 37,93% a Girona fins a les 360 operacions. Finalment, a Girona també han pujat les compravendes de segona mà amb un increment del 10,33% mentre que a Lleida aquest mercat s’ha estancat (-0,43%).