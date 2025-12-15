El govern espanyol sanciona Airbnb amb 64 milions d’euros per anunciar pisos turístics sense llicència

El Ministeri de Consum ha sancionat Airbnb amb 64 milions d'euros per anunciar pisos turístics sense llicència. La multa arriba després que el govern espanyol hagi identificat un total de 65.122 anuncis a la plataforma en línia que incompleixen la normativa, o bé perquè estan publicats amb un número de registre que no correspon o amb informació incorrecta sobre la naturalesa jurídica dels amfitrions. La sanció per part del ministeri és ferma després que s'hagi esgotat la via administrativa. A més, la resolució implica dues penalitzacions accessòries que obliguen la plataforma a rectificar els incompliments detectats, eliminant els continguts il·lícits publicats, així com a fer pública la multa imposada.
En un comunicat publicat aquest dilluns, el govern espanyol assenyala que la plataforma d'habitatges turístics hauria publicitat pisos turístics “indicant un número de llicència o registre que no correspon a la numeració utilitzada pels registres” o “sense informació veraç sobre la naturalesa jurídica dels amfitrions, incorrent així en una pràctica de publicitat enganyosa”.
El govern espanyol també ha aprofitat per a recordar que publicar anuncis d'allotjaments turístics sense llicència és il·legal, i que indicar el número de registre a la publicitat és obligatori.
Davant d'aquests fets, el Ministeri eleva la sanció a 64.055 euros, un total equivalent a sis vegades el benefici “il·lícit” que Airbnb ha obtingut durant el temps en què van romandre publicats els anuncis des de l'advertència formulada per part del govern fins a la seva retirada per la plataforma. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid havia donat suport prèviament a l'ordre de retirada dictada pel Ministeri en diferents actuacions. Es tracta de la segona multa més gran que Consum ha imposat a una única empresa, després de la sanció a Ryanair el novembre de l'any passat amb 108.000 d'euros.
"Hi ha milers de famílies que viuen al límit a causa de l'habitatge, mentre uns quants s'enriqueixen amb models de negoci que expulsen les persones de casa seva", ha manifestat el ministre Pablo Bustinduy en una roda de premsa. El ministre assenyala que "cap empresa a Espanya, per gran o poderosa que sigui, pot estar per sobre de la llei". Tot i que Airbnb "té el dret a recórrer davant la justícia", el ministre ha conclòs que "la sanció és ferma i la companyia haurà de pagar la multa".