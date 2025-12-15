El fre català al «forat» del lloguer de temporada: recta final i déjà-vu al Parlament

El sector de l'habitatge a Catalunya viurà una altra setmana moguda. Tot apunta que el Parlament votarà una proposta de regulació catalana dels lloguers de temporada i d'habitacions, dues de les principals escletxes que actualment permeten disparar preus i reduir els drets dels inquilins. El cert, però, és que no és la primera vegada que aquesta idea irromp a la cambra catalana. Fa més d'un any i mig, es va votar una proposta molt similar. Llavors, el PSC -el partit clau de la governabilitat els darrers temps- no ho veia clar i la iniciativa es va esfumar. Ara, els socialistes defensen obertament la necessitat de posar un topall també als contractes temporals, com fa temps que altres partits d'esquerres i col·lectius pel dret a l'habitatge reclamen. Aquesta setmana es tornarà a votar aquesta idea, com si fos un déjà-vu, però amb alguns canvis en el context.
El partit que lidera Salvador Illa va arribar a un acord, el maig passat, amb ERC, Comuns i la CUP per posar el mateix topall als lloguers de temporada que als de llarga durada. També s'abordava el negoci del lloguer d'habitacions: ara la llei estipularà -si s'aprova- que la suma del preu de cada habitació no podrà superar el cost màxim de tot el pis marcat per l'índex. Així, s'intenta tapar el forat del negoci del coliving o lloguer de diverses habitacions en un sol pis, una via que s'aprofita per augmentar el preu total de l'habitatge.
Els darrers gairebé dos anys, s'ha desplegat la regulació de lloguers de llarga durada -de cinc o set anys- i s'ha posat límits al preu dels nous contractes. Mentrestant, els arrendaments de temporada s'han convertit en la gran alternativa per al sector immobiliari que busca esquivar la intervenció del mercat. Així, fa temps que portals com Idealista asseguren que la meitat dels seus anuncis de lloguer ja són de contractes temporals, mentre que les dades evidencien que els arrendaments de temporada han arribat a representar el 26% de tots els contractes signats a la capital catalana, a finals de l'any passat. De la mateixa manera, s'han estès els casos de veïns en lluita perquè un nou propietari de tota una finca vol buidar els habitatges dels inquilins previs, fragmentar els pisos i fer-hi coliving.
Una majoria, d'entrada, garantida
Ara, el Parlament prepara aquesta mateixa setmana la votació d'una norma per regular aquestes dues possibilitats, entre altres mesures. En principi, la majoria està garantida. El PSC, ERC, Comuns i CUP hi votarien a favor. Amb això, la norma tiraria endavant. Per contra, les reticències de Junts o del PP -que han arribat a enviar el text al Comitè de Garanties Estatutàries- aquesta vegada no farien prou per aturar la norma. Tampoc el paper de l'extrema dreta de Vox o Aliança Catalana sembla rellevant.
El comitè que avalua la robustesa de les normes va concloure la setmana passada que la iniciativa per regular els lloguers de temporada i d'habitacions encaixa de ple amb allò que contempla la Constitució espanyola i l'Estat d'Autonomia de Catalunya. Només va posar en dubte una altra part de la proposta, la que afecta al possible allargament temporal de la protecció oficial dels pisos que perdran la seva qualificació assequible els pròxims anys.
Mirades cap al Congrés, també
Mentrestant, col·lectius com el Sindicat de Llogateres -i partits d'esquerres- fa temps que tenen també l'ull posat a Madrid. Allà hi ha un altre projecte legislatiu en marxa, amb influència directa dels sindicats pel dret a l'habitatge, que contempla una regulació estatal del lloguer de temporada. Això encara atorgaria més contundència jurídica a la intervenció del mercat del lloguer. Tanmateix, les majories polítiques al Congrés del Diputats són més complicades, i Junts hi té molta més força. De moment, no es pot comptar amb què la força que lidera Carles Puigdemont permeti l'aprovació de la nova llei. Així, tots els focus inicials apunten, primer, cap a la fórmula catalana. Si no hi ha sorpreses, el Parlament hi donarà llum verda els pròxims dies.