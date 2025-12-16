Canvia la carretera més perillosa de Catalunya: ja no és l'Arrabassada

L'Arrabassada ja no és la carretera més perillosa de Catalunya, segons l'última actualització del RACC. El 24è estudi IRAP, corresponent al trienni 2022-2024, conclou que la via amb un índex de perillositat més alt de la xarxa viària catalana és ara la T-314, entre Cambrils i Reus. Així, la via que enllaça Barcelona i Sant Cugat travessant la serra de Collserola deixa de ser la que concentra més sinistres. L'informe revela que els sinistres greus i mortals han crescut gairebé un 5% i el 26% de la xarxa viària analitzada presenta un risc alt o molt alt d'accident greu o mortal, xifra que suposa dos punts més que en el període anterior. A més, aquest risc es concentra sobretot a les carreteres convencionals.
L’estudi iRAP (abans EuroRAP), presentat aquest dimarts, ha comparat el nombre d'accidents que s’han produït durant els darrers tres anys (2022-2024) en cada tram de la carretera tenint en compte el volum de vehicles que hi circulen. L'informe revela que les motos estan implicades en el 47% dels accidents mortals tot i representar només el 3,2% de la mobilitat global. D'altra banda, també assenyala que el tram amb més accidents de vehicles pesants es troba a l'N-340, a la variant de Torredembarra.
El president del RACC, Josep Mateu, ha explicat que l’índex de risc s’ha incrementat un 0,44% a causa de l’augment del nombre d’accidents amb víctimes mortals i ferits greus, que han passat de 509 a 581, un creixement mitjà del 14,1% en el conjunt del trienni. Aquest increment es produeix en paral·lel a un augment menor de la mobilitat, que creix fins al 8%.
D'altra banda, l'estudi assenyala que els quilòmetres amb un índex de risc mitjà han augmentat un punt respecte del període 2021-2023, del 20% al 21%. Els trams de risc baix s’han mantingut en el 34%, mentre que els de nivell molt baix han disminuït dos punts, del 22% al 20%. Mateu també ha explicat que les carreteres convencionals presenten un risc 3,4 vegades més alt de patir un accident greu o mortal que les autopistes.
Per demarcacions, a Lleida i Tarragona ha augmentat el nombre de quilòmetres amb risc alt i molt alt en set i deu punts percentuals, respectivament. A Barcelona ha baixat en dos punts i a Girona quatre punts. Lleida ha liderat el percentatge de quilòmetres amb risc alt i molt alt, amb el 34%, seguida de Barcelona (25%), Girona (23%) i Tarragona (21%).
Els 10 trams amb més risc
Com en estudis anteriors, els deu trams de la xarxa viària amb més risc d’accident corresponen a vies convencionals de calçada única. D’aquests, cinc pertanyen a la demarcació de Barcelona, dos a la de Girona, dos a la de Tarragona i un a la de Lleida. Així, enguany és el primer cop des del 2019 que la carretera de l’Arrabassada baixa a la segona posició del rànquing, per darrere de la T-314 entre Cambrils i Reus.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, s’ha referit a aquest canvi i ha explicat que els fets que han fet "saltar els números" són dues víctimes mortals i un ferit greu (una persona jove que es troba en situació de mort cerebral). Tot i apuntar que en els sinistres sempre hi intervenen diversos factors, ha reconegut que en aquesta via hi ha uns arcs amb proteccions per accedir als camps i que “hi havia un element que travessava la carretera i una protecció que no hi era”.
Al llistat de les deu carreteres més perilloses també hi figuren la BC-5224 entre Manlleu i Torelló, seguida de la C-14 entre Artesa de Segre i Ponts, totes dues noves al rànquing. A continuació se situen la GI-673/GI-674 entre Caldes de Malavella i Llagostera, i la BV-5001 entre Martorelles i Vilanova del Vallès. Completen la llista la B-502 entre Vilassar de Mar i Argentona; la GI-641 entre Torroella de Montgrí i l’Estartit; la TP-7225 entre Reus i el Morell, i la C-31 entre Sitges i Castelldefels, que apareix al rànquing per primera vegada.
Vehicles pesants, punt negre a l’N-340
Pel que fa als vehicles pesants, el 50% dels accidents greus s’han concentrat en només l’11,2% dels quilòmetres analitzats. El tram amb més sinistres ha sigut l’N-340, a la variant de Torredembarra, que en l’anterior període analitzat ocupava la cinquena posició. Tot i això, Lamiel ha afirmat que Trànsit no contempla restringir el pas de camions per aquesta via.
Motocicletes implicades en el 47% dels accidents
Pel que fa als accidents de motocicletes, Mateu ha dit que és un tema que “preocupa molt”, ja que en el 47% de tots els accidents de trànsit amb morts i ferits greus hi ha implicada com a mínim una moto, tot i que només representen el 3,2% de la mobilitat global. “La diferència entre la mobilitat que representen i el risc de patir un accident amb moto és altíssima, sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona”, ha subratllat.
Així, ha afegit que, en el conjunt de la xarxa analitzada, el 50% dels accidents greus i mortals de moto s’han concentrat en només el 12,9% de la longitud de la xarxa, un total de 826 quilòmetres. El tram amb més risc és la C-31 entre el Prat i l’Hospitalet, seguida de l’enllaç de l’A-2 amb l’AP-2, la B-10, la B-20, la C-32, i el tram de la C-32 entre Sitges i Esplugues de Llobregat.