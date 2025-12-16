La incidència de la grip continua pujant i s'apropa al pic coincidint amb Nadal

La incidència estimada de la grip ha continuat pujant durant la segona setmana de desembre, del 8 al 14 de desembre, però ho ha fet a un ritme menys marcat que l'anterior, segons les darreres dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC). Així, s'ha arribat a una incidència estimada de 766 casos per 100.000 habitants, quan la setmana anterior va ser de 421 i es va multiplicar per 2,5 en comparació amb la setmana prèvia. Això vol dir que el pic és més a prop, coincidint amb l'arribada de Nadal i els àpats i trobades multitudinàries.
La grip avança més de pressa i ja supera els pics d'anys anteriors
L'ascens va començar fa set setmanes, abans del que és habitual i de forma més marcada. Per això, els diagnòstics ja superen el pic de les tres temporades anteriors: 293 casos per 100.000 habitants la temporada passada, 191,9 l'anterior i 133,29 la temporada 2022-2023. La grip és el virus predominant, amb un 66% dels positius de les mostres analitzades per virus respiratoris i un total de 406 per cada 100.000 habitants, quan la setmana anterior la taxa era de 310.
Entre el 8 i el 14 de desembre es van fer 32.920 diagnòstics de grip a l'atenció primària, pels 25.158 de la setmana anterior. Del total, 2.877 són de nens de 0 a 4 anys; 5.534 de nens de 5 a 14 anys; 14.462 són de persones d'entre 15 i 44; 5.943 són del grup de 45 a 59; 1.912 es corresponen al grup de 60 a 69 anys; 1.268 del grup de 70 a 79; i 924 són de majors de 80 anys.
La variant K del subtipus A, la més estesa
Salut explica que predomina la circulació del substipus A (H3N2) variant K -80%-, per sobre de l'A (H1N1pdm09) -20%-. La variant K s'ha detectat a tots els continents i als països de l'hemisferi sud, on ja s'ha superat el pic epidèmic i estan en fase de descens, no s'ha observat una gravetat de la malaltia inusualment alta.
Així, tot i que la variant K mostra una certa divergència respecte a algunes vacunes de referència, no s'ha observat una gravetat més elevada dels casos en cap país i s'espera que la vacuna continuï proporcionant protecció contra les formes greus de la malaltia. En general, la incidència d'infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 1.152 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 93.519 casos i superant el nivell molt alt de transmissió.