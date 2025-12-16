El Meteocat amplia l'avís de perill per pluges a 24 comarques

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat l'avís per pluges per a aquest dimarts i ha elevat el nombre de comarques afectades a 24. Després que aquest dilluns Protecció Civil activés l'alerta Inuncat al sud del país, aquest dimarts s'espera que plogui amb intensitat a tot el litoral català. La previsió és que els aiguats s'estenguin fins a aquest dimecres al migdia.
Concretament, el Meteocat ha pintat de groc les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Baix Empordà i l'Alt Empordà.
La possibilitat de precipitació és de més de 20 mil·límetres en 30 minuts, i el grau perill màxim és de dos sobre sis.