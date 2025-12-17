Vespreig és la paraula de l’any 2025

La paraula guanyadora del neologisme de 2025 és vespreig amb 3.995 vots, un 25,6% del total. Es tracta de la campanya que impulsen l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, el Termcat i 3Cat, amb el seu portal lingüístic ésAdir. Enguany, s'ha assolit la xifra més alta de votacions des del primer cop que es va fer la campanya el 2014: 15.513 persones han votat per alguna de les 10 paraules candidates a neologisme de l’any, proposades per l’organització.
La definició que el Termcat atorga a la paraula guanyadora és: "Activitat social que consisteix a sortir abans de la nit amb amics o companys, generalment al vespre, en bars, terrasses o altres espais d'oci, per compartir tapes, copes, música i conversa". És a dir, el que en castellà s'anomena tardeo.
Seguint vespreig, la segona i la tercera paraula més votades són IA (3.490 vots, 22,5%) i neurodivergent (1831 vots, 11,8%). Un cop s'han conegut els resultats d’aquesta edició, la Secció Filològica de l’IEC es compromet a estudiar amb atenció especial el neologisme guanyador, vespreig, per mirar d’incorporar-lo en el diccionari normatiu.
SegonS els resultats de la campanya La paraula de l'any publicats aquest dimecres, segueixen el llistat de mots més votats són salut mental (11,4% dels vots), gazià/gaziana (9,4%), matxa (7,8%), queer (4,6%), crisi climàtica (3,8%), influenciador/influenciadora (1,7%) i dejuni intermitent (1,3%).
La campanya va començar fa 11 anys a partir d'una iniciativa de l’Observatori de Neologia de la UPF i la Secció Filològica de l’IEC, i vol "promoure l’interès i la participació de la ciutadania amb relació a la llengua catalana i la seva evolució, així com tenir en compte els seus punts de vista".
Guanyadors anteriors
En edicions anteriors, les paraules guanyadores van ser estelada (2014), dron (2015), vegà/ana (2016), cassolada (2017), sororitat (2018), emergència climàtica i animalista (2019), coronavirus (2020), negacionisme (2021), birra (2022), viralitzar i tiet/tieta (2023) i dana (2024).