Dana, sushi o caputxino: quines són les noves paraules que incorpora el diccionari català?

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (el DIEC) incorpora 375 novetats aquest 2025. La Secció Filològica de l’IEC ha actualitzat el seu diccionari en línia amb 117 paraules noves i 258 modificacions. Entre els nous termes acceptats trobem paraules d’ús popular com: dana, sushi, procrastinar, jacuzzi, falàfel, caputxino, preqüela, aiguagim, autoajuda o mozzarella.
Amb l’objectiu de “reforçar la unitat de la llengua” i aconseguir que tots els parlants se sentin representats en l’estàndard, ha afegit variants territorials com aïna, safranòria, roín, -ïna i uè. Les 258 modificacions al DIEC inclouen addicions i esmenes que afecten qualsevol informació de l’entrada d’una paraula al diccionari.
Noves accepcions acceptades al DIEC
L’actualització, per exemple, contempla ampliar la definició de “sensibilitzar” per incloure-hi l’accepció de "fer que (algú) prengui consciència d’una qüestió problemàtica i se’n preocupi". D’altra banda, la paraula “frontal” ara també servirà per descriure la "llanterna que es pot subjectar al front i que permet tenir les mans buides", i, un “aïllant”, passa a ser la "màrfega" que s’utilitza per dormir a terra.
El sentit d'alguns verbs també varia. “Manxar” accepta l’accepció de "copular", i el verb “fornicar”, que fins ara atenia "mantenir relacions sexuals fora del matrimoni", passarà a ser, simplement, "copular". L’àmbit tecnològic també pateix modificacions. “Núvol” introdueix l’accepció de "conjunt de recursos i serveis d’emmagatzematge de dades que un proveïdor posa a disposició dels usuaris a través d’internet". I la paraula “migrar” també s’entendrà com l’acció de "traspassar (dades) d’un sistema informàtic a un altre".
Les begudes també amplien algunes accepcions. “Pomada” passa a incorporar la referència a la "beguda tradicional de Menorca consistent en una mescla de ginebra i llimonada". Per la seva banda, s’accepta “clara” o “xampú” com a "beguda consistent en una mescla de cervesa i llimonada o gasosa", i “didalet” afegeix l’accepció de "porció d’una beguda alcohòlica, especialment licor, que se serveix en un got molt petit i que sovint es pren d’un sol glop".
El Diccionari també amplia les locucions
El DIEC també incorpora noves locucions. “Gola del llop” s’accepta per descriure un “lloc o situació de gran perill”, i l’expressió “llop amb pell d’ovella” per parlar d’una "persona que, sota una falsa aparença de bondat, és poc de fiar". Finalment, la locució “dormir com una marmota” s'utilitzarà, a més, com a sinònim de "dormir profundament" i també afegeix a la paraula “pop” l’accepció per anomenar una "persona que té tendència a toquejar els altres, fins al punt de resultar molesta".