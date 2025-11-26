Les editorials catalanes petites i independents viatgen a Mèxic: «És una oportunitat de negoci»

Editorials petites i independents viuen amb il·lusió el seu desembarcament a la Fira del Llibre de Guadalajara (FIL), que se celebra enguany del 29 de novembre al 7 de desembre amb Barcelona com a ciutat convidada d’honor. Aquesta conjuntura permet a la capital catalana desplegar tot el seu potencial editorial, amb una seixantena d’autors convidats i la participació de múltiples editorials a les taules i activitats que s’organitzen. Representants catalans expliquen a l’ACN que es tracta d’una “oportunitat de negoci” en una cita que aporta “visibilitat” als autors i obre les portes a noves col·laboracions en un mercat al qual els interessa tenir accés.
La 39a edició de la FIL serà recordada per molts editors catalans com la primera vegada que van formar part d’una de les cites literàries més importants de Llatinoamèrica. És el cas per exemple de L’Altra Editorial – un segell literari independent de narrativa contemporània en català - que trepitja terres mexicanes amb la intenció de fer contactes. Així ho explica la seva editora, Eugènia Broggi, que vol construir ponts amb altres editors amb qui no acostuma a tractar.
“Crec que és un bon espai per presentar-nos, donar a conèixer els nostres autors i, amb una mica de sort, trobar una casa que estigui interessada a traduir-los”, explica. També recorda que alguns dels seus noms ja havien anat a la fira de la mà de les seves editorials castellanes, “com per exemple en Guillem Sala, que va anar amb Tusquets fa uns anys”. Broggi reconeix que ja llavors va “anar bé” per un autor que ja tenia traducció. “Considero que l’oportunitat grossa aquí la tenen els autors que no han sigut traduïts”, afegeix.
Sinergies internacionals
Un altre projecte català que també estarà present a la FIL és el de Males Herbes, una editorial independent especialitzada en literatura catalana on predomina sàtira, realisme màgic, prosa experimental, neogrotesc, ciència-ficció i terror. Ricard Planas recorda que enguany hi tindran tres autors de la casa: l’Elisabet Riera, en Ferran Garcia i l’Elisenda Solsona.
Per Planas que estar a la FIL aporta “visibilitat” i també la possibilitat d’interactuar amb autors d’allà. “Si després hi ha negoci, benvingut, però el més interessant crec que és aquest primer aspecte”, remarca. Tot i això, l’editorial reconeix que ja està tancant reunions amb editorials d’allà, unes sinergies que segurament no serien possibles si no hi anessin. “Ens estem posant en contacte amb altres editorials que ens interessen i de qui ens agrada el catàleg per veure si podem establir algun tipus de connexió”, admet.
L’editor de Males Herbes opina que una fira d’aquestes característiques agrupa tots els agents del sector, també aquells amb qui “parles durant l’any només per correu electrònic”. “És una gran oportunitat per fer sòlides algunes col·laboracions, obrir noves vies i també, no menys important, saber què està passant en altres països, quines llengües s’estan venent i quin tipus de literatura s’està fent”, sosté, “la informació és el més important”.
En aquesta mateixa línia s’expressa Laura Huerga, de Raig Verd, una editorial independent que es defineix com a inconformista i exigent, i que busca donar espai a obres compromeses i valentes. La seva editora defensa que formar part de la FIL és molt rellevant perquè incorpora una part presencial “insubstituïble”. “Hi ha un retorn que no sempre es tradueix en vendes de llibres, sinó més aviat en una forma de col·laborar i portar noves idees cap a casa”, opina.
En el seu cas un dels noms que formen part de la programació és el de Miguel Pajares i també el d’Antoni Clapés, a més d’altres perfils que consideren que són de la seva “proximitat”. “Ens fa molta il·lusió”, admet, “perquè ens permet difondre els llibres que estem publicant, i perquè hi ha uns intercanvis que jo crec que són molt valuosos”.
Intercanvi de coneixement
Finalment, pel que fa a Periscopi, una petita editorial catalana amb més d’una dècada de vida, però, comprada recentment pel Grup 62, admet que és la primera vegada que un dels seus autors és convidat a la FIL, en aquest cas la Montse Albets. “No tenim un històric previ, i per això anem amb tota la il·lusió del món a donar a conèixer la nostra proposta literària, que estem convençuts que pot agradar i tenir el seu lloc”, assegura el seu editor Aniol Rafel.
“Tenir presència a Guadalajara aporta una visibilitat addicional en un mercat en el qual no tenim presència i on ens sembla que podem tenir un recorregut i una importància”, opina, “és un públic al qual no hem tingut massa accés, però amb el qual creiem que hi podem sintonitzar”. També deixa clar que la fira té una part de negoci que es pot traduir, per exemple, en un intercanvi de coneixements per poder comprar i vendre drets.
Posar el focus en la literatura catalana
Qui també viatja per primera vegada a la FIL és Rosa Rey, l’editora d’Angle, una empresa editorial independent amb un catàleg que abasta narrativa, assaig, poesia, humor, biografia i memòries. Enguany l’escriptora convidada és Maria Canelles, tot i que en edicions anteriors ja havia anat algun altre autor de la casa, com per exemple Albert Pijuan.
“Que autores nostres vagin a Guadalajara és un honor perquè ho llegim com un suport a la línia editorial i a la feina que hem fet durant molts anys”, insisteix Rey, “ens ajuda a defensar el catàleg”. També sosté que és una oportunitat per fomentar el diàleg amb els escriptors d’allà i, en aquesta edició, amb Barcelona com a ciutat convidada, posar el focus en la “literatura catalana”, la qual opina que és “contemporània i viva”.
Pel que fa a l'oportunitat de negoci, assistir a un esdeveniment d’aquest tipus dona visibilitat als autors, a qui s’obre la porta a ser traduïts a altres llengües, així com ampliar la bossa de lectors. Respecte a les editorials, sosté que la seva feina consistirà a tenir cites amb altres editorials que aquí no arriben fàcilment. “Hi ha molts segells que no tenim ni idea que existeixen i la nostra feina és descobrir-los i veure si hi podem tenir afinitat”, relata.