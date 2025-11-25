El castellà és la principal llengua de traducció d'obres escrites en català. Segons dades facilitades a l’ACN per l'Institut Ramon Llull (IRL), representa el 35% de les traduccions a altres llengües, seguida de l'italià (8,7%), el francès (7,7%) i l'anglès (6,9%).
Per raons de convivència lingüística, el castellà és la primera llengua de traducció de la literatura catalana, en tots els seus gèneres, amb un pes aproximat i sostingut superior al 30% de les traduccions que es fan a totes les llengües. En xifres absolutes, dels 2.301 títols traduïts en l’últim lustre, 819 han estat al castellà, 202 a l’italià, 177 al francès i 160 a l’anglès, com a principals idiomes.
Els gèneres infantil i juvenil i ficció i no-ficció -en aquest ordre- són els més traduïts del català al castellà. Pel que fa als autors de ficció, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Jaume Copons, Rocío Bonilla o Meritxell Martí, són els més traduïts al castellà.
Izaskun Arretxe, directora de l'IRL, remarca que en l’àmbit de la traducció està “funcionant de meravella” la traducció de títols de literatura infantil i juvenil (LIJ). “Sobretot en els darrers anys, per la qualitat dels nostres llibres de juvenil i infantil”. “També a l’Amèrica Llatina”, afegeix.
Arretxe, assegura que en els darrers anys s'ha constatat un canvi de paradigma. "Tot i que els autors més traduïts continuen sent els patrimonials, els darrers 25 anys han entrat amb molta força altres autors contemporanis, molts d’ells dedicats a la literatura infantil i juvenil". Meritxell Martí, Rocío Bonilla, Elisenda Roca i Míriam Tirado, són quatre casos que exemplifiquen aquesta tendència.