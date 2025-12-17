Expulsen de l'Estat l'home que va atacar amb una destral al Màgic Badalona

L'home que va atacar amb una destral un establiment de McDonald's ubicat al centre comercial Màgic de Badalona el març de 2024 s'ha declarat culpable davant l'Audiència Nacional i ha acceptat ser expulsat de l'Estat i no tornar-hi en un període de deu anys.
La defensa de l'acusat ha arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia i l'acusació particular que també estableix que l'home haurà d'indemnitzar amb 7.602,74 euros l'empresa propietària del centre comercial on es trobava el restaurant de menjar ràpid i assumir, si n'hi hagués, els perjudicis ocasionats pel tancament temporal de l'espai durant el temps necessari per reparar les destrosses ocasionades durant l'atac. Així doncs, totes les parts donen per tancat el procediment judicial.
Aquest conjunt de mesures substitueix la pena inicial de tres anys i vuit mesos de presó que sol·licitaven el ministeri fiscal i l'acusació particular, així com una multa de 30 mesos i un dia a raó de 4 euros per dia, uns 3.600 euros. L’acord també deixa sense efecte la inhabilitació per treballar en l’àmbit educatiu i el període de llibertat vigilada de cinc anys que l'acusat hagués hagut de complir un cop extingida la condemna.
Els fets es remunten al 27 de març de 2024, quan l’home, d’origen pakistanès i que es trobava en situació irregular a Espanya, va accedir al centre comercial Màgic de Badalona armat amb una destral de grans dimensions. Abans d’actuar, es va col·locar un mocador palestí al coll, en el que la Fiscalia i el jutge instructor van interpretar com una "litúrgia prèvia", i es va dirigir a la zona de restauració en un moment de gran afluència de públic. Un cop a l’interior de l'establiment de menjar ràpid, va colpejar diversos expositors i una paret de miralls, trencant vidres i provocant "un clima de terror i histèria col·lectius entre les persones que aquell moment eren a l'interior".
"Un atac amb finalitats terroristes"
L’home va ser reduït per un ciutadà i per un agent dels Mossos d’Esquadra fora de servei fins a l’arribada de reforços policials. Posteriorment, ja sota custòdia, va manifestar que havia actuat "després d’haver vist al telèfon mòbil imatges de nens palestins morts en mans d'americans, en una espècie d'acte de represàlia". Els danys materials causats a l’establiment van ser valorats pericialment en 7.602,74 euros, i el jutjat d’instrucció de Badalona va decretar el seu ingrés a presó provisional, una mesura que posteriorment va ratificar l’Audiència Nacional.
El cas va fer un gir el 19 d’abril de 2024, quan l’Audiència Nacional va assumir la investigació en considerar que els fets podien tenir motivació terrorista. Segons la Fiscalia, l’acusat havia experimentat un procés de radicalització prèvia vinculat a la causa palestina i al gihadisme, havia buscat continguts relacionats amb el martiri i la violència, i fins i tot havia enregistrat un vídeo de comiat adreçat a la seva família al Pakistan, una conducta que els investigadors van vincular amb el perfil dels anomenats "mujahidins" o "llops solitaris". Aquestes circumstàncies van portar el ministeri públic a qualificar l’atac com un delicte de danys amb finalitats terroristes.