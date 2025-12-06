Detenen dos cibercriminals a Barcelona que enviaven SMS fraudulents a través de 431 línies de telèfon mòbil

La Policia Nacional ha detingut dos cibercriminals a Barcelona que estafaven mitjançant la tècnica de l'smishing, és a dir, enviant SMS fraudulents. Els dos arrestats -un home i una dona que tenien el centre d'operacions en un domicili de la demarcació de Barcelona- havien contractat irregularment 431 línies de telèfon mòbil diferents des d'on havien enviat més de 790.000 missatges de text a un nombre indeterminat de víctimes escollides a l'atzar. L'estafa havia generat també un perjudici de 15.700 euros al proveïdor de serveis de telefonia mòbil en concepte de despeses d'enviament i interconnexió. En paral·lel, els dos cibercriminals compraven material electrònic que venien a plataformes de productes de segona mà per blanquejar els diners.
La investigació policial va començar a mitjans d'aquest 2025, quan es va rebre la denúncia d'un proveïdor de serveis de telefonia mòbil alertant que hi havia una gran quantitat de contractacions de línies mòbils de forma irregular. Després de diverses comprovacions, la policia espanyola va localitzar dues persones que es dedicaven a realitzar campanyes massives de smishing des d'un habitatge de la demarcació barcelonina, on havien instal·lat un centre d'operacions amb gran quantitat de carregadors per poder connectar al mateix temps múltiples dispositius i així poder executar la seva activitat delictiva sense limitacions.
Amb els beneficis obtinguts, els dos cibercriminals compraven videoconsoles i planxes per als cabells professionals que posaven a la venda a plataformes de productes de segona mà, i així poder blanquejar els diners. Els dos cibercriminals van ser detinguts a finals de novembre i van ser posats a disposició judicial com a presumptes responsables dels delictes d'estafa i falsedat documental.
En registrar l'habitatge dels detinguts, la policia espanyola va decomissar 75 dispositius mòbils, 1.150 euros, 17 videoconsoles, més de 10.000 euros en targetes de criptoactius i abundant documentació falsa.