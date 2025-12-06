Barcelona és la ciutat de l'Estat on més persones s'instal·len per teletreballar

Barcelona es consolida com a epicentre dels nòmades digitals a Espanya. Segons les últimes dades disponibles de l’Observatori Permanent de la Immigració, més d’un 30% de les autoritzacions de residència per teletreball que es van concedir l’any passat eren per a estrangers establerts a la província de Barcelona. Fa dos anys que Espanya facilita l’entrada del que també s'anomenen nòmades digitals amb visats especials, però des de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) posen en dubten que aquesta política migratòria ajudi a impulsar els sectors d’innovació, tal com defensa el govern espanyol. De fet, Jonathan Chaloff, analista de polítiques migratòries de l’OCDE, avisa que els visats a nòmades digitals fomenten “el turisme”.
En una entrevista a l’ACN, Chaloff remarca que és “molt difícil d’imaginar” que els nòmades digitals tinguin “algun tipus de repercussió” en el teixit empresarial perquè els visats que dona Espanya els impedeixen treballar amb clients locals. En aquest sentit, l'expert ho compara amb altres regions de l'OCDE: "Hi ha bastants països que no han introduït aquests visats perquè no hi veuen cap valor afegit". De fet, Challof adverteix dels problemes fiscals i laborals que s’associen al nomadisme digital, així com del risc que els visats facilitin activitats il·legals.
A part dels dubtes sobre els beneficis econòmics que aporten al país, l’augment de nòmades digitals també ha generat controvèrsia quant al seu impacte social. Associacions de veïns com la del Poblenou, barri on tot just s'han instal·lat diversos espais de coworking els darrers anys, denuncien que els poders públics “potenciïn” l’arribada d’aquests teletreballadors internacionals, ja que els vinculen a la gentrificació i a la crisi de l’habitatge.
Des de l’Ajuntament de Barcelona relativitzen la dimensió dels nòmades digitals en comparació amb investigadors o estudiants estrangers que també venen a viure a la capital catalana. Malgrat l’interès inicial que van despertar els visats especials, la responsable del Barcelona International Desk, Mònica Madrigal, assegura que els nòmades que ara arriben són “residuals”.
Una de les empreses que té diversos coworkings a Barcelona, Cloudworks, explica que ha detectat un “creixement sostingut” de treballadors estrangers que s’estableixen temporalment a la ciutat i que “combinen el teletreball”. Entre ells, hi ha nòmades digitals, però també diuen que són “un segment minoritari” a la ciutat.
En què consisteix el nomadisme digital?
Londres, Amsterdam, París, Mèxic, Los Angeles, Chicago, Washington, Montreal o Vancouver. Són només algunes de les ciutats on va viure durant tres anys en Serg, un americà d’origen cubà que durant la pandèmia de la covid-19 va decidir recórrer mig món treballant des del seu portàtil. El nomadisme digital és tot just això, un modus vivendi que consisteix a treballar remotament alhora que es viatja i es viu en diferents llocs sense tenir una casa fixa, un fenomen que s'ha popularitzat als països rics amb l’expansió del teletreball. Ara, l'última parada del Serg és Barcelona. Aquest assessor de negocis de 44 anys ha arribat a la capital catalana amb un visat per a nòmades digitals, un permís especial creat a Espanya amb la Llei d’Startups del 2022.