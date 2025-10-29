Nou rumb a la Mina amb els reallotjaments del bloc Venus i un pla 2030 per al barri

Els veïns del barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, ja tenen un nou pla sobre la taula. El Govern ha presentat aquest dimecres un projecte amb el 2030 com a objectiu per materialitzar diverses transformacions pendents. També s'ha aprofitat per detallar alguns canvis en els reallotjaments del bloc Venus, l'edifici insígnia de les deficiències i els deutes de l'administració a la zona. Així, malgrat que els veïns podrien editar un llibre amb els compromisos que s'han anunciat sobre el seu territori i que al final no s'han complert, ara la Generalitat -juntament amb la resta d'institucions presents al Consorci de la Mina- promet l'accelerada definitiva. És un encàrrec particular del president Salvador Illa, afegeixen fonts autoritzades, per reforçar la promesa.
La principal novetat detallada és el canvi d'estratègia en el reallotjament de les famílies que encara viuen a l'edifici Venus. Si bé algunes famílies ja han estat compensades econòmicament, han estat reallotjades o estan en procés de mudança (37 casos), encara queda el gruix dels habitants instal·lat a la finca. Per acabar de solucionar el futur d'un edifici amb 244 pisos, la idea és canviar l'enfocament. Ja no es prioritza reubicar una part dels afectats en un nou bloc de 66 habitatges que es preveu construir amb 66 a la zona, perquè és una solució que arribaria massa tard, insisteixen des del Govern. Ara es proposa comprar més immobles els pròxims anys per anar reallotjant tots els veïns. S'ha canviat l'estratègia per poder mantenir el calendari: buidar la finca el 2027, enderrocar-la el 2028.
Segons el compromís del Departament de Drets Socials i Inclusió, però, als veïns que volien anar a parar a l'edifici de nova construcció -en comptes d'habitatge de segona mà- se'ls reservarà el dret al doble reallotjament. Primer haurien d'abandonar el bloc Venus i acceptar el pis comprat per l'administració, i després, quan estigués enllestit, es mudarien definitivament al bloc de nova construcció de la Mina. Això quedarà reservat per als veïns que ho reclamin, però, apunten des de la conselleria.
Més enllà del bloc Venus, més canvis el 2030
Tot plegat forma part del nou pla "Futur i transformació de la Mina 2025-2030", que busca enllestir gran part dels compomisos amb el barri. Això inclou la construcció d'una escola bressol, una residència per a gent gran i un centre internacional de lluites olímpiques. La idea és tenir enllestides les obres abans d'acabar la dècada.
Per assegurar aquests avenços, juntament amb els programes d'acció comunitària que hi ha previstos a la zona, ha calgut també reajustar la carpeta dels recursos econòmics disponibles. Per arribar-hi, totes les administracions implicades en el consorci -Generalitat, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i Ajuntament de Barcelona- han doblat les seves aportacions econòmiques.
L'alcaldessa adrianenca, Filo Cañete, també del PSC, ha reconegut que l'enderroc del bloc Venus "té una complexitat important" que obligarà les administracions a escarrasar-s'hi els pròxims anys. Tot seguit, però, ha recalcat que aconseguir-ho seria "enderrocar l'estigmatització" del barri. Una idea que també han apuntalat algunes veus veïnals convocades a l'acte oficial, a l'Espai Cultural Font de la Mina. "S’ha de treballar en contra del prejudici, en contra del racisme, contra la discriminació i contra la imatge negativa del barri", ha etzibat Marta del Campo, directora de l'Institut Escola La Mina, després d'exposar alguns exemples de professors i mestres gitanos plenament integrats a la realitat professional del centre.
Sobre el que ve a partir d'ara, al barri, el president Illa ha volgut proposar un pacte conjunt entre la ciutadania i les institucions públiques. "Les administracions no us deixarem. Amb el pla que presentem avui farem un pas endavant molt important, però no ho resoldrem tot. Seguiran havent-hi problemes i seguirem estant aquí", ha recalcat la màxima autoritat de la Generalitat, abans de demanar també la implicació de la comunitat pel que fa a la convivència a la Mina.
El paquet de l'habitatge
També ha apuntat que demà mateix no hi haurà les grues ja operant, però ha demanat la confiança de la ciutadania en què el que promet, es complirà. En aquest sentit, no només està prevista l'aparició d'un edifici amb 66 habitatges, que és la peça més coneguda i avançada, amb una finalització contemplada per a finals del 2028. També està projectat que irrompi una promoció residencial de 50 pisos dotacionals, el que vol dir que es reservaran per a algun col·lectiu concret amb dificultat d'accés a una llar. I, a banda, també està inclòs en el pla dels 50.000 nous pisos públics de la Generalitat un paquet de 240 nous immobles de protecció oficial, que es construiran a tres parcel·les de la Mina. La intenció és també tenir-ho tot acabat l'any 2030.