Illa anuncia la construcció de 21.289 habitatges en solars municipals

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la construcció de 21.289 habitatges, que s'emmarquen en el pla dels 50.000 habitatges fins a l'any 2030 per lluitar contra l'emergència habitacional. Illa ha aprofitat la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia, aquest dimecres, per explicar que es construiran en els 665 solars públics que ha mobilitzat la Generalitat gràcies als 226 ajuntaments que han respost a la primera crida del Govern per activar sòl públic i fer-hi pisos. En aquest sentit, Illa ha refermat que l'habitatge és una prioritat del Govern, que té previst destinar 4.400 milions d'euros en quatre anys.

Illa ha defensat els plans d'actuació de Govern per recuperar el lideratge econòmic a l'Estat o bé la resposta als aranzels, però ha fet èmfasi en la qüestió de l'habitatge. "En matèria d'igualtat, la clau de volta és en l'habitatge", ha insistit, i ha dit que aquest és el principal factor de desigualtat a Catalunya i Europa. "Catalunya va obrir un registre públic de solars, una crida a totes les administracions per mobilitzar solars per edificar-hi", ha recordat. Després de dos mesos de la primera crida, ja comença a haver-hi resultats.

"Aquests 21.289 habitatges són significatius, però no suficients", ha admès. D'aquests nous pisos que es construiran, el 25% estarà reservat a joves de menys de 35 anys i el 8% per a persones vulnerables. Els lloguers protegits seran per un termini de 75 anys. En alguns casos, els solars mobilitzats compten amb un promotor. Aquests disposaran de finançament públic per cobrir el diferencial entre el cost de construir i el rendiment esperable, de manera que el fet que es tracti de lloguer protegit no desincentivi la inversió privada. En els solars que no disposen encara de promotor, s'obriran a concurs per aconseguir-lo.

El Cercle no ha quedat al marge de l'emergència habitacional aquests dies. De fet, dilluns, Pedro Sánchez va reunir-se amb una coalició d'alcaldes europeus, capitanejats pels de Barcelona, París i Roma, que van traslladar-li la proposta de destinar fons europeus accessibles per a les ciutats per poder construir pisos. Illa ha reforçat aquesta idea davant d'un auditori ple d'agents econòmics, empresaris i fons d'inversió, no sempre alienats amb la recepta del Govern per afrontar el problema de l'habitatge, especialment quan la resposta passa per regular el preu del lloguer o posar traves del lloguer de temporada.

I així ho ha verbalitzat el president del Cercle, Jaume Guardiola, exconseller delegat del Banc Sabadell i bon amic d'Artur Mas, present entre el públic. "Hi ha mesures del seu govern que no ens semblen les més adients i que sovint sorgeixen de la necessitat de pactar amb partits que s'allunyen de la centralitat del país", ha afirmat, fent referència implícita als pactes del PSC amb ERC i els Comuns. En aquest sentit, Guardiola ha demanat al president que explori "pactes més transversals" que incloguin "el principal partit de l'oposició", és a dir, Junts. Si bé socialistes i juntaires tenen punts en comú, el Govern veu ara com ara "estratègica" l'aliança amb les formacions d'esquerres.

"Tenim la sensació que no s'inclou prou la visió del sector privat; sense inversors, no s'arreglarà", ha assenyalat Guardiola, que ha lamentat les mesures fiscals o els topalls de lloguers frenen la inversió privada, que es mou cap a altres llocs. "A mitjà termini, costarà molt recuperar l'activitat", ha alertat el president del Cercle. Illa, en la rèplica, ha admès que no es podrà resoldre el problema de l'habitatge sense el sector privat i sense construir més. Malgrat això, el president ha insistit que en determinats casos caldrà "corregir" les fallades del mercat, com passa amb l'habitatge. A curt termini, doncs, la solució passa per "intervenir". A mitjà termini, per construir.

"Preferiria que l'opa no sortís"

Illa ha tancat les jornades del Cercle que han aplegat des de dilluns col·loquis sobre el paper d'Europa en l'actual context global ple d'incerteses. El president ja va ser-hi dilluns, però aleshores el protagonista va ser Sánchez i la consulta pública sobre l'opa del BBVA al Sabadell. En la seva intervenció, Illa ha estat més clar que en altres ocasions respecte de l'operació. "Preferiria que no sortís", ha dit, a preguntes de Guardiola. En aquest sentit, el Govern està alineat amb la proposta de Sánchez i confia que es pugui frenar l'opa per preservar "l'interès general" i el model bancari català.