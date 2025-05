El Cercle pressiona Illa perquè arraconi ERC i els Comuns i explori la sociovergència

Pressió del Cercle d'Economia contra les aliances del Govern amb ERC i els Comuns, que se suma a la que feia fa uns dies Foment del Treball. En l'acte de clausura de les jornades, el president del Cercle, Jaume Guardiola, exconseller delegat del Banc Sabadell i bon amic d'Artur Mas, ha lamentat els pactes del PSC amb les esquerres i ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que explori la sociovergència. Ho ha dit abans de la intervenció d'Illa davant d'un auditori que comença a marcar distàncies amb les receptes socialistes, especialment en matèria d'habitatge però també fiscal.

"Hi ha mesures del seu govern que no ens semblen les més adients i que sovint sorgeixen de la necessitat de pactar amb partits que s'allunyen de la centralitat del país", ha afirmat Guardiola. En aquest sentit, ha demanat al president que explori "pactes més transversals" que incloguin "el principal partit de l'oposició", és a dir, Junts. Si bé socialistes i juntaires tenen punts en comú, el Govern veu ara com ara "estratègica" l'aliança amb les formacions d'esquerres. El resultat de la negociació dels pressupostos de 2026 serà un punt d'inflexió de la legislatura.

Preocupa especialment la recepta d'Illa en matèria d'habitatge, que ha centrat el discurs de clausura del president. "Tenim la sensació que no s'inclou prou la visió del sector privat; sense inversors, no s'arreglarà", ha assenyalat Guardiola, que ha lamentat les mesures fiscals o els topalls de lloguers frenen, segons ell, la inversió privada, que es mou cap a altres llocs. "A mitjà termini, costarà molt recuperar l'activitat", ha alertat el president del Cercle. En el breu diàleg que han mantingut abans de tancar les jornades, Guardiola també ha insistit a abaixar impostos i no incrementar l'impost de transmissions patrimonials.

Illa, en la rèplica, ha admès que no es podrà resoldre el problema de l'habitatge sense el sector privat i sense construir més. Malgrat això, el president ha insistit que en determinats casos caldrà "corregir" les fallades del mercat, com passa amb l'habitatge. "Accepto que hi hagi opinions no coincidents", ha dit Illa, que ha mantingut la posició. De la mateixa manera, ha dit, que s'accepten intervencions del mercat davant la guerra aranzelària o per corregir els efectes de la guerra d'Ucraïna sobre l'energia, també és necessari "intervenir" el mercat quan falla en l'àmbit de l'habitatge. "No podem deixar una part de la societat al marge", ha insistit el president.

Illa i Guardiola tampoc han coincidit en política fiscal. Mentre l'empresari demanava rebaixes fiscals, el president ha refermat la voluntat de no entrar en una competició per veure qui abaixa més els impostos, perquè això acabarà implicant que no es puguin finançar els serveis públics. També en la transició energètica hi ha hagut dissonàncies. El president del Cercle ha apuntat que no es podran tancar les nuclears en els terminis establerts -entre 2030 i 2035- i Illa li ha respost que les operadores no han demanat allargar la vida útil de les centrals. En tot cas, si això passa, Illa ha deixat clar que el cost dels residus nuclears s'afrontarà amb el pressupost comú, sinó que haurà de ser un cost intrínsec de la mateixa generació d'energia nuclear.