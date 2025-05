L'habitatge es cola al Cercle amb una coalició d'alcaldes europeus

Els alcaldes de les principals ciutats europees s'han fet un lloc aquest dilluns en l'arrencada de les jornades del Cercle d'Economia. Enmig de col·loquis sobre com millorar l'autonomia estratègica o la competitivitat de les empreses en un context d'incertesa per la guerra comercial de Donald Trump, s'ha pogut escoltar també un missatge d'alerta pel problema de l'habitatge que afecta bona part de les ciutats d'Europa. Els alcaldes de Barcelona, París i Roma, representants d'una quinzena de batlles europeus, han traslladat aquest problema al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pas previ per presentar el seu pla al Comitè de les Regions de la setmana vinent. Volen que la Comissió Europea activi fons europeus accessibles per les ciutats per poder construir més pisos.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la de París, Anne Hidalgo, i el de Roma, Roberto Gualtieri, han comparegut conjuntament al Palau de Congressos per desgranar la trobada amb Sánchez, aprofitant la visita del president espanyol a la inauguració de les jornades del Cercle. La iniciativa Mayors for housing va néixer a finals de 2024 i és una coalició de 15 alcaldes de ciutats europees que pateixen un problema comú: el problema de l'habitatge. "Els últims 10 anys ha augmentat el preu de l'habitatge un 50%", ha indicat Collboni. Això ha fet que el problema ja no afecti només les famílies més vulnerables, sinó que també perjudica les classes mitjanes i treballadores, especialment els joves, que tot i tenir una feina estable no poden accedir a la compra o el lloguer de pisos.

Ja van traslladar una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per aconseguir un comissari específic encarregat de la carpeta d'habitatge. Ara volen anar un pas més enllà i intensificar una altra petició: uns fons específics de la Unió Europea dedicats a la promoció d'habitatge assequible, i que hi puguin accedir les principals capitals que pateixen aquest problema d'accés als pisos. Es tracta, doncs, de poder invertir en habitatge gràcies als fons europeus. Així s'ha traslladat als governs estatals -aquest mateix dilluns, a Sánchez- i també es presentarà la setmana vinent al Comitè de les Regions de Brussel·les, on la coalició d'alcaldes traslladarà el seu pla.

"Necessitem tenir eines europees per construir habitatge", ha afirmat l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo. Al problema s'hi vol donar una dimensió també de lluita contra el canvi climàtic, com ha dit Hidalgo, per transformar l'habitatge en la línia de fer-lo més sostenible. Alhora, el pla que plantegen les ciutats també inclou el sector privat de la construcció, que és "molt important", tal com ha remarcat l'alcaldessa. Tot plegat, per resoldre un dels principals factors de desigualtat. Per la seva banda, l'alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, ha destacat que la reunió amb Sánchez ha estat "productiva" i ha insistit en la necessitat d'un "pla extraordinari" d'Europa, que inclogui recursos públics i privats, per construir més pisos.

Tot això es demanarà a la Comissió Europea, perquè encara que Barcelona hagi aplicat la llei del lloguer i imposat topalls de preu, això no és suficient. Collboni ha destacat que s'ha pogut "contenir" l'augment de preus, però que cal construir més i de manera més ràpida per augmentar l'oferta de pisos. Aquest és l'element cohesionador dels alcaldes europeus, que han aprofitat aquest dilluns el trampolí del Cercle per fer arribar un missatge a Brussel·les.