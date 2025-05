Govern i Comuns pacten destinar 850 milions a habitatge per aprovar els dos suplements de crèdit

El Govern i els Comuns han pactat destinar 850 milions d'euros de recursos propis de la Generalitat a polítiques d’habitatge. Aquest és un dels punts que contempla l’acord entre el partit de Jéssica Albiach i l'executiu per donar suport al segon suplement de crèdit, que es va aprovar al consell executiu de dimarts de la setmana passada.

L’acord també inclou 20 milions per a l’Energètica Pública, 10 pel Pacte Nacional per la Salut Mental i 13 per desplegar la llei de salut bucodental. En roda de premsa aquest dilluns, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que estan negociant amb els socis el tercer decret i que voldrien aprovar-lo aquest maig. També ha expressat que caldrà "reprioritzar" polítiques d'alguns departaments per fer quadrar els comptes.