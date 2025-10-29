Al PP se li acumulen les desgràcies

Aquest dimecres s'ha fet el funeral d’Estat per les víctimes de la dana. Tampoc aquest acte institucional ha quedat fora de la toxicitat que habita a la política espanyola. La continuïtat del president valencià, Carlos Mazón, malgrat les evidències acumulades sobre la seva actitud negligent durant la tragèdia, que compleix un any, i la gestió més que incompetent del seu govern s’han convertit en símbols de la política més insana. Mazón va decidir assistir al funeral tot i la petició de les víctimes, i ha estat escridassat. La seva continuïtat s’ha convertit ja en un pes molt feixuc pel lideratge d’Alberto Núñez Feijóo, a qui se li acumulen les desgràcies per la gestió del PP allí on governa.
Mazón, un forat negre
Aquest dimecres, Mazón no ha acompanyat els reis espanyols i Pedro Sánchez a saludar les famílies de les víctimes. Una no-escena que per ella mateixa dibuixa la realitat del País Valencià en un quadre tenebrós. El periodista Víctor Maceda ha radiografiat amb precisió, a Les cicatrius de València, l'impacte de la tragèdia. A un any de la dana, assegura que “Mazón està contra les cordes mentre ell va variant de versió sobre què va fer aquell dia dramàtic. Ara sabem que va acompanyar Maribel Vilaplana a un pàrquing, que està, curiosament, en direcció oposada al Palau de la Generalitat on havia dit que es dirigia”. Els 35 minuts posteriors al pàrquing són “un forat negre”.
La declaració de Vilaplana dilluns vinent davant l’Audiència de València promet. Maceda assenyala que “com a testimoni està obligada a dir la veritat". "Fins ara, sabem que van estar hores al Ventorro i ella li va donar consells per millorar la seva comunicació, com parlar més en valencià. Fins i tot van veure vídeos de discursos del president. De moment, però, el líder del PP només li ha demanat que digui la veritat, no l’ha empès cap a la sortida”, diu. Maceda subratlla que la gestió del PP en molts territoris on governa és “un vertader desastre, del cas del càncer de mama a Andalusia a les residències de gent gran al Madrid d’Ayuso”.
El desgast del PP és innegable. Una altra cosa és que es pugui assegurar que s’és a les portes d’un canvi de majoria. Víctor Maceda es mostra prudent: “Mazón és valorat en un 1,7 sobre 10. Però hi ha factors a favor del PP. L’electorat del País Valencià vota molt en clau espanyola. Sánchez també és impopular i no ha sabut comunicar bé. No ha tornat a la zona zero. Els actes que ha fet a València també han estat a porta tancada. El PP ha fet bé una campanya per denunciar el greuge que pateix València, en comparació a la resposta donada al volcà de la Palma, per exemple. En els pressupostos de l’Estat, Alacant és l’última en inversió territorialitzada”.
Maceda apunta, finalment, a un factor a tenir en compte: “Els més interessats en què Mazón continuï, després d’ell, són Sánchez i Santiago Abascal. A Sánchez li convé perquè erosiona Feijóo. I Abascal s’aprofita del desgast del PP i es beneficia del vot que abandona la dreta per anar a l’extrema dreta. I hi ha un fet no negligible. Malgrat tot el que ha passat, Mazón va aprovar els pressupostos i ho tornarà a intentar. Amb el suport de Vox i al preu d'assumir part del seu discurs, com va fer denunciant el Pacte Verd Europeu i referint-se a un suposat dogmatisme climàtic. No està malament després de la dana”.
Ayuso sota pressió
Malgrat la seva innegable capacitat de sortir bé de totes les crisis, Isabel Díaz Ayuso també afronta les seves crisis. El cas que afecta la seva parella Alberto González Amador, imputat per frau fiscal, ha impactat de moment el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que serà processat acusat d'haver desvetllat, suposadament, dades del nòvio de la presidenta madrilenya. Però pot ser el cas de les residències de gent gran el que pot fer més mal, a la llarga, a la líder madrilenya.
Fins a 7.291 persones van morir després de la decisió de la Comunitat de Madrid de no desviar-los a centres de la sanitat pública. Associacions de familiars van començar a mobilitzar-se des del 2020, però el cas ha restat aturat als jutjats. Fins fa pocs mesos. Darrerament, fins a vuit jutjats han obert processament a diversos exalts càrrecs d'Ayuso. El director de Público, Manuel Rico, va explicar el cas en un llibre imperdible, ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias. En el cas d'Ayuso, però, el seu possible desgast perjudica i alhora pot ajudar Feijóo, condicionat sempre per l'ombra de la presidenta.
Terra cremada a Castella i Lleó
La pèssima gestió contra els incendis a l'Espanya Buidada a impactat en diversos governs autonòmics, la majoria governats pel PP. Però on això ha estat més flagrant és a Castella i Lleó, feu històric conservador i bressol polític de José María Aznar. Alfonso Fernández Mañueco afronta l'erosió davant les eleccions a celebrar el 15 de març vinent, si no les avança. Mañueco té al davant un horitzó complex: crítiques a la seva política de prevenció, ascens de Vox i perspectives d'un increment electoral de la Unió del Poble Lleonès.
Tierra Comunera, força dels castellanistes progressistes, també viu un bon moment. El seu líder, Luis Marcos, explica a Nació les seves perspectives: "El PP i Feijóo estan espantats. Mañueco se la juga per una actuació vergonyosa amb els incendis escandalosa. Els bombers forestals de la comunitat són els pitjor pagats de l'estat, fixos discontinus contractats per empreses externes a l'estiu. Ara Mañueco promet contractes de la Junta tot l'any". Marcos sap que serà difícil que el seu partit -prop de 50 regidors- entri a les Corts castellanes, però apunta una dada termòmetre: "Més de 40.000 persones van ser aquest any a la celebració castellanista de Villalar, el doble que els anys anteriors".
No informar dones amb càncer a Andalusia
Qui, junt amb Ayuso, és el baró territorial més important del PP, l’andalús Juan Manuel Moreno Bonilla, tampoc s’ha escapat a l’escàndol per mala gestió. Els errors comesos en el programa de prevenció del càncer de mama ha torpedinat el camí tranquil que el president de la Junta esperava de cara a les eleccions del 2026. Fins a 2.317 dones no van ser informades que el seu cribratge no tenia diagnòstic concloent. Es va donar ordre als professionals sanitaris que no informessin les dones perquè ho faria el sistema informàtic, fet que no es va produir.
Moreno Bonilla ha de gestionar ara una crisi que, de no aturar-se en sec, amenaça de posar en perill la majoria absoluta que conserva. Entre incendis mal combatuts, dones bandejades, residències abandonades a Madrid i centenars d’ofegats al País Valencià, el PP de Feijóo i Ayuso deixa veure totes les nafres.