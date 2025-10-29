El temps d'aquest dijous 30 d'octubre de 2025: núvols arreu i pluja a tres comarques

Aquest dijous 30 d'octubre estarà marcat per les nuvolades a bona part del territori que taparan el cel durant bona part del matí. A la tarda, alguns d'aquests núvols es convertiran en ruixats a tres comarques: el Tarragonès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà, on s'esperen pluges febles i disperses que acumularan quantitats minses de precipitació.
Al matí, segons el Meteocat, el cel estarà tapat a la depressió central, punts del prelitoral central i sud i també a la meitat sud del litoral. En diversos punts de la Catalunya central, com Osona i el Berguedà, la visibilitat es veurà compromesa per la boira, que també serà present a la Segarra, la Terra Alta i el Pallars Jussà. No obstant això, el sol traurà el cap a Girona ciutat i rodalia, l'Alt Empordà i la Vall d'Aran i el Pirineu.
Pel que fa a la tarda, el cel s'aclarirà a la major part del país i el cel quedarà clar a les comarques circumdants al Gironès, a les Terres de l'Ebre i a la Segarra. La temperatura mínima, segons el Servei Meteorològic de Catalunya tindrà un lleuger ascens. La temperatura màxima serà semblant a les comarques de Ponent i en punts del prelitoral sud. D'altra banda, a la resta del país es preveu que pujarà lleugerament.
Aquest divendres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 18 graus de mínima i la xifra màxima serà de 23 graus. A Girona la jornada tindrà 11 graus de mínima i s'arribarà als 23 graus de màxima. A Lleida, el dia es preveu un valor mínim d'11 graus que pujarà fins als 20°C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 16 graus que podran arribar fins als 23 °C.