Unes 600 persones es manifesten a Barcelona contra la massificació turística

Unes 600 persones s'han manifestat aquest diumenge al migdia pel centre de Barcelona a favor del decreixement turístic. Sota el lema 'El turisme ens roba pa, sostre i futur', els manifestants han sortit dels Jardinets de Gràcia seguint la crida de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic.

Comença la manifestació pel pa, futur i sostre!

El turisme ens roba, ens precaritza i empobreix la classe treballadora de les ciutats!#Barcelona pel decreixement turístic!

El turisme massiu mata els barris! pic.twitter.com/vzkCYn5nU2 — IAC (@la_IAC) June 15, 2025

Els manifestants portaven moltes pistoles d'aigua, com a símbol de la seva protesta contra el turisme de masses, i han cantat proclames com 'Tourists go home'. L'únic moment de tensió ha estat quan uns manifestants han posat uns adhesius a un hostal del carrer Còrsega i un treballador de l'establiment s'hi ha encarat, tal com ha explicat el diari ARA. La manifestació ha continuat amb normalitat.

La marxa a Barcelona és una de les que s'han organitzat en altres punts del sud d'Europa com ara Eivissa, Sant Sebastià, Palma de Mallorca, Lisboa o Granada.